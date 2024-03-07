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LiXiang
4,8
29 отзывов
1 094 новых
604 с пробегом
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Топ-5 новинок полугодия: рейтинг на основе экспертных тестов
1
12
26 июня
Тесты
Подборки
Экономическая целесообразность: экспертный тест Lixiang L6. Плюсы и минусы официального гибрида
8
8
29 мая
Тесты
Официальный Ли? Тестируем Lixiang L6 с гарантией и статусом
13 апреля
Тесты
Видео
50 оттенков: первый тест официального Lixiang L9 для России в четырёх тезисах
13
7
3 апреля
Тесты
Кто уедет дальше: супертест 11 подключаемых гибридов на реальный запас хода
67
51
15 января
Тесты
AITO M7 против Li L9: cравнительный тест больших китайских гибридов, для которых дизайн не главное
9
7 марта 2024
Тесты
Со своей розеткой. Тест китайского электрокроссовера за 6 миллионов
3
21 октября 2021
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
LiXiang
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