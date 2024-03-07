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Тесты про LiXiang
L9
4,8
10 отзывов
273 новых
275 с пробегом
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Про бизнес
50 оттенков: первый тест официального Lixiang L9 для России в четырёх тезисах
13
7
3 апреля
Тесты
AITO M7 против Li L9: cравнительный тест больших китайских гибридов, для которых дизайн не главное
9
7 марта 2024
Тесты
Со своей розеткой. Тест китайского электрокроссовера за 6 миллионов
3
21 октября 2021
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
LiXiang
L9
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