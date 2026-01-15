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Тесты про LiXiang Li Auto
L7
4,8
14 отзывов
538 новых
238 с пробегом
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Кто уедет дальше: супертест 11 подключаемых гибридов на реальный запас хода
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15 января
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