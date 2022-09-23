Закрытие завода Toyota в РФ, цены на новый Chery и сумасшедший Brabus. Главное за день

Вопрос, которым многие из нас задавались под гудки стоящих сзади машин: обязан ли водитель повернуть при горящей «стрелке», если ему нужно прямо (и разметка этого не запрещает)? Отвечает юрист!



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Легковыми электрокарами уже мало кого удивишь, но уже довольно скоро на дороги должны выехать грузовые машины на батарейках. И их, кажется, будет много. Мы решили разобраться, какая для этого нужна инфраструктура и правда ли, что каждому электрогрузовику потребуется столько энергии, сколько потребляет целый подъезд обычного дома. Спойлер: да, это так!

