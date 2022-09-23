Закрытие завода Toyota в РФ, цены на новый Chery и сумасшедший Brabus. Главное за день

Добрый вечер! Стали известны российские цены на компактный кроссовер Chery Tiggo 4 Pro. Модель предложена с двумя двигателями и в пяти комплектациях, а базовый вариант стоит от 2 049 900 рублей без учёта спецпредложений. Пока вы прицениваетесь, переходим к другим новостям и свежим статьям Журнала Авто.ру.
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Toyota закроет завод в России
Компания Toyota окончательно свернёт производство в России. Согласно неофициальным сведениям, завод в Шушарах будет законсервирован и, возможно, продан. Кроме того, фирма сократит количество сотрудников в московском офисе, но полностью из РФ не уйдёт.
Водительские права в смартфоне
1 октября в России стартует эксперимент, в рамках которого автомобилисты смогут предъявлять инспекторам ГИБДД электронную версию прав. Рассказываем, как это будет работать!
Немного важных новостей
- Кроссовер Haval Jolion подешевел и вошёл в госпрограммы льготного автокредитования
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Вопрос, которым многие из нас задавались под гудки стоящих сзади машин: обязан ли водитель повернуть при горящей «стрелке», если ему нужно прямо (и разметка этого не запрещает)? Отвечает юрист!
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Легковыми электрокарами уже мало кого удивишь, но уже довольно скоро на дороги должны выехать грузовые машины на батарейках. И их, кажется, будет много. Мы решили разобраться, какая для этого нужна инфраструктура и правда ли, что каждому электрогрузовику потребуется столько энергии, сколько потребляет целый подъезд обычного дома. Спойлер: да, это так!
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