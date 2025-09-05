Забытый в сарае на 30 лет Aston Martin DB4 продают почти за 20 миллионов рублей

Нынешний владелец получил эту машину от своего босса в качестве оплаты за ремонт другого его автомобиля ещё в 1980-х годах. Он собирался восстановить

Aston

Martin

до идеального состояния, но так и не взялся за это. В результате машина простояла под крышей нетронутой три десятка лет.