Забытый в сарае на 30 лет Aston Martin DB4 продают почти за 20 миллионов рублей

На eBay выставили Aston Martin DB4 1962 года выпуска. Последние 30 лет машина провела заброшенной в обычном сарае. Владелец просит за купе 325 000 долларов (около 19,5 миллиона рублей по текущему курсу).
- Нынешний владелец получил эту машину от своего босса в качестве оплаты за ремонт другого его автомобиля ещё в 1980-х годах. Он собирался восстановить Aston Martin до идеального состояния, но так и не взялся за это. В результате машина простояла под крышей нетронутой три десятка лет.
- Спорткар сохранил главное: оригинальные шасси, двигатель, кузов и другие узлы. Судя по фотографиям, время изрядно потрепало машину, и ей требуется основательная реставрация. Однако Aston Martin DB4 выглядит почти комплектным, и эксперты предполагают его весьма высокую ценность после реставрации.
- DB4 выпускали с 1958 по 1963 год, всего за эти годы изготовили 1204 экземпляра. Рядный шестицилиндровый двигатель объёмом 3,7 литра развивает 243 л.с. На разгон до 60 миль/ч (96 км/ч) двухдверке требуется 9,3 секунды.
Два года назад в Австралии продавали Aston Martin DB4 со схожей историей. Машина 30 лет простояла в гараже, хотя выглядела в итоге куда лучше. Первым владельцем спорткара был основатель марки Aston Martin Дэвид Браун. Машину оценили в 717 000 долларов.
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