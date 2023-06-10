20 старинных Ferrari, найденных в сарае, пустят с молотка

На торги аукционного дома RM Sotheby’s, которые пройдут с 17 по 19 августа в рамках Автомобильной недели в Монтерее, выставят коллекцию из двух десятков винтажных Ferrari. Суперкары, большая часть которых произведена в шестидесятые и семидесятые годы прошлого века, годами хранились забытыми в сарае, но были обнаружены в 2004-м, когда строение разрушил ураган «Чарли». Некоторые из машин при этом также были повреждены, но, как утверждают аукционисты, подлежат полному восстановлению.