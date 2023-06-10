20 старинных Ferrari, найденных в сарае, пустят с молотка

На торги аукционного дома RM Sotheby’s, которые пройдут с 17 по 19 августа в рамках Автомобильной недели в Монтерее, выставят коллекцию из двух десятков винтажных Ferrari. Суперкары, большая часть которых произведена в шестидесятые и семидесятые годы прошлого века, годами хранились забытыми в сарае, но были обнаружены в 2004-м, когда строение разрушил ураган «Чарли». Некоторые из машин при этом также были повреждены, но, как утверждают аукционисты, подлежат полному восстановлению.
- Один из старейших и наиболее редких представителей коллекции — Ferrari 250 GT Coupe Speciale 1956 года. Это последнее из всего четырёх эксклюзивных купе с кузовом Superamerica работы ателье Pininfarina. Его первым владельцем был король Марокко Мухаммед V. Кузов и салон нуждаются в реставрации, при этом машина сохранила оригинальный мотор V12. За неё рассчитывают выручить от 1,7 до 2,3 миллиона долларов США.
- Также среди лотов присутствует Ferrari 275 GTB/6C Alloy 1965 года. Это первый из «длинноносых» 275 GTB с облегчённым легкосплавным кузовом и двигателем с шестью карбюраторами. Оценочная стоимость берлинетты, принимавшей участие в конке в гонке Targa Florio 1966 года, — от 2 до 2,5 миллиона долларов.
- Сильнее всего пострадал Ferrari 500 Mondial Spider Series I 1954 года, выступавший в Mille Miglia, Targa Florio и Гран-при Имолы. Но фотографиях показан покорёженный кузов без колёс и салона, при этом двигатель и коробка передач идут в комплекте. Аукционисты называют спайдер «главным кандидатом на интригующий реставрационный проект» и планируют продать его за 1,6 миллиона долларов.
- Также в числе спасённых из сарая Ferrari, которые собираются пустить с молотка, присутствуют 512 BB Competizione 1978 года, 410 Superamerica Coupe Series I 1956 года, 330 GTS 1967 года, 275 GTS 1965 года, 250 GT/L Berlinetta Lusso 1964 года, пара 365 GTB/4 Daytona Berlinetta 1971 и 1972 годов, Dino 206 GT 1968 года, 250 GT Coupe Series II 1960 года, 365 GTC/4 1972 года, 330 GT 2+2 Series II 1966 года, 308 GTB Vetroresina 1976 года, 365 GT 2+2 1969 года, 330 GT 2+2 Series I Interim 1965 года, 400 Automatic 1977 года, 512 BB 1980 года и Testarossa 1991 года. Судя по снимкам, большинство из них находится в хорошем состоянии.
Накануне на другом аукционе RM Sotheby’s, состоявшемся в рамках «24 часов Ле-Мана», безуспешно пытались продать Ferrari 365 GTB/4 Daytona Competizione 1969 года. За спортпрототип рассчитывали выручить 5 200 000 евро. При этом Ferrari 121 LM Spider 1955 года ушёл на том же мероприятии за 5 742 500 евро.