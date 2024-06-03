За 64-летний Ferrari рассчитывают выручить 7,6 миллиона долларов: таких сделали всего 165

Трёхлитровый двигатель V 12 развивает около 240 л.с. Он работает в тандеме с 4-ступенчатой «механикой», передающей тягу на задние колёса. Выставленный на продажу экземпляр — 34-й по счёту.

За свою долгую жизнь автомобиль сменил нескольких владельцев. Некоторые из них даже переделывали ему кузов. Впрочем, последняя реставрация вернула машине исходный внешний вид, что при сохранившихся родных агрегатах позволило дать лоту очень высокую предварительную оценку. Единственное отличие от оригинала — красный кожаный интерьер вместо родного чёрного.

В ноябре прошлого года с молотка ушёл уникальный Ferrari 250 GTO 1962 года за 51 705 000 долларов. Автомобиль стал самым дорогим в мире, когда-либо проданным на открытых торгах. Ранее титул удерживало купе Ferrari 250 GTO за 48,4 миллиона. При этом на закрытых сделках цены на аналогичные машины могут быть и выше.