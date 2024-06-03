За 64-летний Ferrari рассчитывают выручить 7,6 миллиона долларов: таких сделали всего 165

В середине июня на аукцион RM Sotheby’s в Великобритании выставят Ferrari 250 GT SWB Berlinetta 1960 года выпуска. Таких автомобилей в Маранелло построили 165. Редкую машину с оригинальными агрегатами эксперты предварительно оценили в 7,6 миллиона долларов.
- Семейство 250 включало в себя разные модели. Версия GT SWB представляла собой фактически гоночную машину, замаскированную под купе гран-туризмо. С 1959 по 1962 год было сделано 165 таких автомобилей, отличающихся между собой по спецификациям.
- SWB обозначает укороченную колёсную базу. Она равняется 2400 миллиметрам, что на 200 миллиметров меньше, чем у предшествующей модели 250 GT Berlinetta TdF. Машина получила более обтекаемый кузов и облегчённое шасси. Она стала первой Ferrari с дисковыми тормозами в заводской комплектации.
- Трёхлитровый двигатель V12 развивает около 240 л.с. Он работает в тандеме с 4-ступенчатой «механикой», передающей тягу на задние колёса. Выставленный на продажу экземпляр — 34-й по счёту.
- За свою долгую жизнь автомобиль сменил нескольких владельцев. Некоторые из них даже переделывали ему кузов. Впрочем, последняя реставрация вернула машине исходный внешний вид, что при сохранившихся родных агрегатах позволило дать лоту очень высокую предварительную оценку. Единственное отличие от оригинала — красный кожаный интерьер вместо родного чёрного.
В ноябре прошлого года с молотка ушёл уникальный Ferrari 250 GTO 1962 года за 51 705 000 долларов. Автомобиль стал самым дорогим в мире, когда-либо проданным на открытых торгах. Ранее титул удерживало купе Ferrari 250 GTO за 48,4 миллиона. При этом на закрытых сделках цены на аналогичные машины могут быть и выше.
Если бы у вас был Ferrari, он бы:
Стоял как великая ценность
Изредка выгуливался летом
Ездил бы постоянно
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