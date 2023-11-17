Обязан ли водитель повернуть под стрелку, если ему нужно прямо (и разметка этого не запрещает)? Отвечает юрист

Формально ПДД не запрещает движение прямо из любой полосы, если разметка позволяет это сделать, и даже с учётом светофора, на котором горит дополнительная секция. То есть, блокируя движение желающим повернуть направо, водитель ничего не нарушает. Но если разметка разрешает только поворот из этого ряда, то водитель, собирающийся ехать прямо и блокирующий движение другим водителям, уже нарушает ПДД. Наказание за этот проступок — штраф 500 рублей.

Вроде бы всё понятно. Но есть один интересный нюанс. Венская конвенция о дорожных знаках и сигналах (которую Россия приняла и подписала) содержит такую формулировку: если водитель стоит для движения прямо на крайней левой или правой полосе, с которой можно поворачивать соответственно налево или направо (но можно и ехать прямо), а для него горит красный свет, но при этом работает допсекция, разрешающая с этой же полосы поворачивать, то водитель обязан совершить поворот вне зависимости от наличия разметки. Иными словами, занимать крайнюю правую в подобном случае можно только для поворота.

В иерархии нормативных актов Венская конвенция стоит выше, чем российские ПДД, однако ответственности за её нарушение не установлено. Это пример правовой коллизии, однозначно решить которую невозможно. Но, по сложившейся в России практике, нарушением такой манёвр не считается и за подобную блокировку водителей не наказывают.