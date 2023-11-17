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Обязан ли водитель повернуть под стрелку, если ему нужно прямо (и разметка этого не запрещает)? Отвечает юрист

Можно ли стоять в ряду с правым поворотом, если горит стрелка, а ехать надо прямо
Разбор
3
13

Обычная ситуация: автомобиль стоит в правом ряду, ожидая зелёного сигнала, но занимает при этом правый ряд, с которого можно повернуть направо под горящую «стрелку» — потому что разметка или знаки разрешают с этого ряда проехать и прямо. Сзади гудят, требуя очистить поворотный ряд. Конфликт?

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«Правая полоса многополосного перекрёстка, с которой можно двигаться прямо и направо. Я намерен двигаться прямо. Можно ли занять правую полосу, блокируя при этом машинам поворот направо под стрелку?»

Юлия Цветкова

Юрист, автор книги «В очереди за правосудием»

Формально ПДД не запрещает движение прямо из любой полосы, если разметка позволяет это сделать, и даже с учётом светофора, на котором горит дополнительная секция. То есть, блокируя движение желающим повернуть направо, водитель ничего не нарушает. Но если разметка разрешает только поворот из этого ряда, то водитель, собирающийся ехать прямо и блокирующий движение другим водителям, уже нарушает ПДД. Наказание за этот проступок — штраф 500 рублей.

Вроде бы всё понятно. Но есть один интересный нюанс. Венская конвенция о дорожных знаках и сигналах (которую Россия приняла и подписала) содержит такую формулировку: если водитель стоит для движения прямо на крайней левой или правой полосе, с которой можно поворачивать соответственно налево или направо (но можно и ехать прямо), а для него горит красный свет, но при этом работает допсекция, разрешающая с этой же полосы поворачивать, то водитель обязан совершить поворот вне зависимости от наличия разметки. Иными словами, занимать крайнюю правую в подобном случае можно только для поворота.

В иерархии нормативных актов Венская конвенция стоит выше, чем российские ПДД, однако ответственности за её нарушение не установлено. Это пример правовой коллизии, однозначно решить которую невозможно. Но, по сложившейся в России практике, нарушением такой манёвр не считается и за подобную блокировку водителей не наказывают.

Вы оказались в правой полосе со стрелкой, но вам прямо. Что будете делать?

Дождусь зелёного и поеду прямо
Поверну, чтобы не задерживать людей
Чуть нарушу и проеду за стоп-линию, чтобы разблокировать дорогу
#Законы и штрафы#Разбираемся с юристом
3
Комментарии
Комментарии13
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17 ноября 2023
Получите распишитесь:

При включенной стрелке дополнительной секции светофора (одновременно с запрещающим сигналом) водитель, находящийся на крайней полосе проезжей части дороги, должен продолжать движение в направлении указанной стрелки, если его остановка создаст препятствие для движения транспортных средств, движущихся за ним по этой же полосе, если иной порядок движения не определен дорожными знаками «Направления движения по полосам», «Направление движения по полосе» или соответствующей горизонтальной дорожной разметкой.
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2
29 декабря 2023
Добрый день.
Подскажите откуда такая информация ?
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24 января 2024
Это из ПДД Республики Беларусь.

В соответствии с Правилами, при включенной стрелке дополнительной секции светофора водитель, находящийся в крайней полосе проезжей части, должен продолжать движение в направлении указанной стрелки, если его остановка создаст препятствие транспортным средствам, движущимся за ним по этой же полосе, если иной порядок движения не определен дорожными знаками "5.8.1 Направления движения по полосам", "5.8.2 Направление движения по полосе" или соответствующей горизонтальной дорожной разметкой.

Требование продолжать движение в направлении стрелки дополнительной секции светофора, если остановка создаст препятствие другим транспортным средствам, движущимся по занимаемой полосе в том же направлении, действует только при отсутствии дорожных знаков "5.8.1 Направления движения по полосам", "5.8.2 Направление движения по полосе" или горизонтальной дорожной разметки 1.18, разрешающей движение из такой полосы и в других направлениях.
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24 января 2024
А вот в ПДД Республики Казахстан, напротив, явно сказано:

Согласно п.13.10 ПДД РК:
На перекрестке, где движение регулируется светофором с дополнительной секцией, водитель, находящийся на полосе, с которой производится поворот, должен продолжить движение в направлении, указанном включенной стрелкой, если его остановка создаст помеху транспортным средствам, следующим за ним по той же полосе.
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2
30 июля 2025
Aleksey Korotaev, А вот в ПДД РФ такая формулировка отсутствует, что в принципе позволяет стоять под стрелку
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2
24 января 2024
Нас в автошколе учили, предполагаю, по Венской конвенции (не зря же нам выдают международное водительское удостоверение без курсов и экзаменов) или по инерции ПДД СССР (не уверен), а это как сейчас в ПДД РК, поэтому все сигналят, когда водители ждут включения зеленым основной секции светофора "под стрелкой", но и из-за незнания ПДД многими - тоже.
А в действительности в российских ПДД я не нашел, а этого там и нет, что водитель обязан пропускать тех, кто едет (сигналит) сзади, когда он ждет своего разрешающего сигнала прямо.
Теперь буду знать почему так! Спасибо!
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1
20 декабря 2024
Дмитрий, Вы процитировали пункт из отменённых летом 2023 года ПДД РК - в новых ПДД нумерация пунктов сквозная и этот пункт имеет № 100. Навскидку пробежался по текстам, никаких различий не нашёл кроме вот этого изменения нумерации (наверняка они есть, но вряд ли настолько серьёзные, чтобы это было убедительным поводом к полной замене ПДД).
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28 декабря 2024
Выезжал на перекрёсток под стрелку с крайней правой полосы, выехал на перекрёсток загорелся общий зелёный сигнал светофора, я передумал поворачивать прехал перекрёсток прямо, выделенной полосы только для поворота на право там нет! Мне выписали штраф за стоп-линию, правомерно ли это?
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4 января 2026
Виталий Гончаров, В правилах нет понятия " передумал". В реальности поехал прямо и , повидимости, на красный и остановился за линией. Ладно, что за проезд на красный не оштрафовали.
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6 марта 2025
Нельзя ли ссылку на конкретную статью и пункт Конвенции 1968 года?
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30 мая 2025
Фиолетовый грузовик, Статья 23 п.10 Венской конвенции о дорожных знаках и сигналах предписывает обязательно освобождать полосу, если она "выделенная поворотная", то есть предназначена исключительно для поворота. ПДД РФ полностью соответствуют этой конвенции.
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2
26 июня 2025
В статье 23 п.10 Венской конвенции о знаках и сигналах говорится об обязанности освободить полосу на перекрестке с допсекцией, если эта полоса предназначена исключительно для поворота, то есть является "выделенной для поворота полосой", и на которой нарисована стрелка поворота или висит знак "движение только направо/налево".
Таким образом ПДД РФ полностью соответствуют Венской конвенции.
Не вводите людей в заблуждение "юристы"
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7
20 марта 2026
Алексей О., Да что такое венская конвенция да срать я на неё хотел, пусть у себя в Вене там соблюдают её, а мы водители обязаны руководствоваться только ПДД как нас учили в автошколе.
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2
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