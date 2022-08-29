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Южноафриканский броневик Paramount Marauder вышел во втором поколении

Компания Paramount Group из Южной Африки анонсировала второе поколение армейского бронеавтомобиля Marauder. Оно получит приставку Mark 2 к названию, станет более удобным в производстве и эксплуатации, а также более защищённым
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Компания Paramount Group из Южной Африки анонсировала второе поколение армейского бронеавтомобиля Marauder. Оно получит приставку Mark 2 к названию, станет более удобным в производстве и эксплуатации, а также более защищённым.

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  • Насколько можно судить по официальным фотографиям и видео, внешне машина практически не изменилась. Её клиренс составляет 420 миллиметров, дальность хода на одной заправке достигает 700 километров. Снаряжённая масса Marauder почти 10 тонн, ещё 6 тонн он может перевезти.
  • Производитель оптимизировал сборочный процесс. Теперь на одной линии выпускаются машины с левым и правым расположением руля. На уже готовом автомобиле, если потребуется, руль может быть перенесён слева направо и обратно всего за два часа.
  • Paramount Marauder получил улучшенную противоминную и баллистическую защиту. Монокок защищает экипаж не только от выстрелов, но также и от срабатывания взрывных устройств под днищем.
  • Модель впервые была представлена в 2007 году и пошла в серию в 2008-м. На сегодня построено около 300 машин. Marauder комплектуется 240-сильным дизелем MAN или 300-сильным Cummins. В кабине могут расположиться до 10 человек вместе с водителем. Максимальная скорость составляет от 100 до 120 км/ч в зависимости от версии.

Российский «Урал» показал беспилотный грузовик собственной разработки. Кабины и рабочего места водителя у него нет. Машина может передвигаться полностью самостоятельно или на дистанционном управлении. Дизель ЯМЗ работает с 6-ступенчатым «автоматом».

Хотели бы на таком прокатиться?

Да, внушительный аппарат
Только если никто стрелять не будет
Нет, я лучше на чём-нибудь гражданском

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#Военная техника
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