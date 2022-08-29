Южноафриканский броневик Paramount Marauder вышел во втором поколении

Компания Paramount Group из Южной Африки анонсировала второе поколение армейского бронеавтомобиля Marauder. Оно получит приставку Mark 2 к названию, станет более удобным в производстве и эксплуатации, а также более защищённым.
- Насколько можно судить по официальным фотографиям и видео, внешне машина практически не изменилась. Её клиренс составляет 420 миллиметров, дальность хода на одной заправке достигает 700 километров. Снаряжённая масса Marauder — почти 10 тонн, ещё 6 тонн он может перевезти.
- Производитель оптимизировал сборочный процесс. Теперь на одной линии выпускаются машины с левым и правым расположением руля. На уже готовом автомобиле, если потребуется, руль может быть перенесён слева направо и обратно всего за два часа.
- Paramount Marauder получил улучшенную противоминную и баллистическую защиту. Монокок защищает экипаж не только от выстрелов, но также и от срабатывания взрывных устройств под днищем.
- Модель впервые была представлена в 2007 году и пошла в серию в 2008-м. На сегодня построено около 300 машин. Marauder комплектуется 240-сильным дизелем MAN или 300-сильным Cummins. В кабине могут расположиться до 10 человек вместе с водителем. Максимальная скорость составляет от 100 до 120 км/ч в зависимости от версии.
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