Жуткий эксклюзив: одиозные машины для эксцентричных миллионеров и правителей

Причина подборки — индонезийский вездеход Maung Garuda, разработанный местным производителем военной техники. К инаугурации нового президента Прабово Субианто сделали рамный бронеавтомобиль MV3, который может стать основным транспортом высших должностных лиц Индонезии. Дизайн, скажем так, получился своеобразным: рубленые формы, бесхитростные боковины, массивные петли. Не спасает машину даже парадный белый цвет.

Четырёхместный салон вышел более гармоничным: нет сочетаний несочетаемого, отделочные материалы выглядят дорого, есть современные электронные системы, а пространства в пятиметровом вездеходе с избытком.

От армейского исходника унаследован и дизельный двигатель мощностью 202 лошадиные силы, и 8-ступенчатый «автомат», так что трёхтонный броневик с баллистической защитой по классу Бр4 быстрым точно не будет.