Жуткий эксклюзив: одиозные машины для эксцентричных миллионеров и правителей

Неограниченный бюджет и стремление выделяться — ингредиенты, из которых можно приготовить самое изысканное блюдо. Однако в автомобильной культуре эпатажные заказчики-миллиардеры стали синонимом ещё и гротескных, а то и жутких проектов. Ведь для монархов и богачей нередко создают малотиражные, ни на что не похожие, но вызывающе одиозные модели. Мы собрали шесть примеров безвкусицы для сильнейших мира сего за очень увесистый прайс.
Maung MV3 Garuda
Причина подборки — индонезийский вездеход Maung Garuda, разработанный местным производителем военной техники. К инаугурации нового президента Прабово Субианто сделали рамный бронеавтомобиль MV3, который может стать основным транспортом высших должностных лиц Индонезии. Дизайн, скажем так, получился своеобразным: рубленые формы, бесхитростные боковины, массивные петли. Не спасает машину даже парадный белый цвет.
Четырёхместный салон вышел более гармоничным: нет сочетаний несочетаемого, отделочные материалы выглядят дорого, есть современные электронные системы, а пространства в пятиметровом вездеходе с избытком.
От армейского исходника унаследован и дизельный двигатель мощностью 202 лошадиные силы, и 8-ступенчатый «автомат», так что трёхтонный броневик с баллистической защитой по классу Бр4 быстрым точно не будет.
Karlmann King
Китайские фирмы пока не заслужили репутацию в мире кастомов и тюнинга, но IAT Automotive Technology готова потеснить мастеров эпатажа. Внедорожник Karlmann King сделан вопреки принятым в КНР канонам. Во-первых, основой послужил американский Ford F-450 Super Duty с мотором V10. Во-вторых, клиент может заказать бронированную версию, то есть очевидна ставка на экспорт, ведь в КНР пуленепробиваемые машины частнику купить нельзя.
Дизайн сравнивают с «визуальным праздником», но праздник этот весьма своеобразный. Скорее уж Karlmann King пытается подражать самолёту-невидимке.
Салон может быть рассчитан на четверых или шестерых, внутри есть бар, спутниковое телевидение, игровая приставка и «звёздное небо». Да и вообще изнутри вездеход напоминает дворец, а цена намекает, что возможности индивидуальных настроек колоссальные. Всего будет сделано десять машин по цене от 12 миллионов юаней (1,7 миллиона долларов).
Rolls-Royce Camargue
Ещё один уникальный автомобиль для монарха — Rolls-Royce Camargue, сделанный ателье Sbarro по заказу короля Марокко. Хасан II был любителем соколиной охоты, а обычное купе для такого развлечения не подходило. Редкую британскую двухдверку (тираж — 531 штука) превратили в кастом с широкими арками, специальными колёсами, откидным лобовым стеклом и мягкой крышей.
О безопасности особо не заботились: сзади седоков защищает символическая дуга (и вероятнее всего, она больше нужна для стрельбы на ходу), а двери демонтировали вовсе — вместо них ставятся трубчатые поперечины. Переделан и выхлоп: патрубки выведены сзади слева, не так, как у оригинального Rolls-Royce.
При этом мощность 6,75-литрового V12 составляет всего 212 лошадиных сил — сопоставимо с обычными купе конца 1970-х. Кабриолет выпущен в единственном экземпляре и сохранился до наших дней. За последние десять лет машина продавалась дважды, и оба раза — примерно за 250 тысяч евро.
Mohs Safarikar
Ещё один пример роскошного кабриолета для охоты из 1970-х — Mohs Safarikar. И это не продукт тюнинг-ателье — автомобиль спроектирован лично миллионером Брюсом Мосом. Цель вполне приземлённая: дескать, дикие животные в Африке могут услышать звук работы двигателя, а потому для сафари нужен специальный изолирующий кузов. Также охотникам полагается большой багажник и оружейный ящик. Казалось бы, описан утилитарный вездеход? Как бы не так! Это ...чёрт знает что!
Брюс Мос сделал ставку на хитрые двери, которые отъезжают в стороны, крышка отсека для дичи откидывалась не вверх, а назад, горизонтальный нос с гигантской решёткой украшал маскот в виде птицы. Необычный кузов базировался на рамном шасси от внедорожника International Harvester, от него же взяли 6,4-литровый V8.
Не слишком утончённый кабриолет стоил в 2–3 раза дороже тогдашнего флагмана автопрома США — Lincoln Continental Mark IV. Однако три машины всё-таки нашли своих владельцев, а до наших дней дожили две: одну пытались продать в 2021 году за 200 тысяч долларов.
Sbarro Function Car
На Ближнем Востоке в 1970-е тоже появились богатые клиенты с фантазией. Бизнесмен и совладелец часовой марки TAG Джозеф Аджадж заказал у ателье Sbarro офис на колесах на базе Cadillac Eldorado. Требований было настолько много, что пришлось добавить «лишнюю» ось: за кабиной решили разместить переговорную комнату с двумя секретерами, столом, телевизором и четырьмя креслами!
Роскошный автомобиль весит почти три тонны, а его длина составляет 7,2 метра. Вмешательства в силовую установку не предполагалось: штатный 8,2-литровый V8 позволял неспешно перемещать кастомный Cadillac в пространстве. Изначально планировалось выпустить 25 шестиколёсных «кабинетов», но желающих кроме Аджаджа не оказалось, так что жуткий «каблучок» остался не менее жутким эксклюзивом.
Prombron Aladeen Edition
Примеры странных внедорожников современности — творения латвийской фирмы Dartz Motorz. Под угловатым, непропорциональным и бесформенным кузовом скрывается Mercedes-Benz GLS, причём не обычный, а бронированный по композитной технологии GBOL. Конструкция получилась лёгкой (снаряжённая масса осталась в пределах трёх тонн), однако разработчики утверждают, что баллистическая защита не хуже, чем у лимузина президента США!
Основой демонстрационного автомобиля послужила версия Maybach, а салон основательно доработан: для отделки используются кожа акулы, ската или аллигатора, вставки из дерева или алюминия, можно добавить вкрапления натурального золота и бриллиантов.
От цифровых гаджетов отказались в пользу аналоговых, причём добавлен даже граммофон из 1960-х! Штатный турбомотор V8 Мерседеса могут прокачать до 860 лошадиных сил — эта опция не повредит, чтобы кастомный автомобиль мог быстро скрыться из поля зрения. Хотя с такой внешностью это будет очень непросто.