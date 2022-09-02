Яндекс попросил АвтоВАЗ о поставках автомобилей для таксопарков

Переговоры ведутся с АвтоВАЗом, а также с китайскими марками и, по данным Forbes, с белорусским концерном Unison. Примечательно, что среди производителей из Китая упоминается концерн BAIC: официально этот бренд в России не представлен, если не считать

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состав концерна марки Foton. Таким образом, если успехом увенчаются переговоры сервиса именно с этим поставщиком, в нашей стране может появиться новая марка из Китая.