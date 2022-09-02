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Яндекс попросил АвтоВАЗ о поставках автомобилей для таксопарков

От имени таксопарков Яндекс ведёт переговоры о поставках до 50 тысяч автомобилей ежегодно
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Яндекс обратился к АвтоВАЗу и китайским BAIC и Chery с просьбой помочь в поставках автомобилей для партнёрских таксопарков на фоне нынешнего дефицита. Об этом пишет Forbes со ссылкой на переписку компании с АвтоВАЗом. Речь идёт о 50 тысячах автомобилей ежегодно. Журналу Авто.ру в Яндекс Такси подтвердили факт переговоров, однако отметили, что на данный момент таксопарки-партнёры сервиса не испытывают острой нехватки в транспорте.

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  • По словам представителей сервиса, Яндекс в этой ситуации выступает посредником между производителями автомобилей и таксопарками, так как может вести переговоры от имени коллектива потенциальных покупателей. Тем самым Яндекс обеспечит компании возможность сбыта более крупных партий автомобилей, нежели каждый конкретный таксопарк по отдельности.
  • Переговоры ведутся с АвтоВАЗом, а также с китайскими марками и, по данным Forbes, с белорусским концерном Unison. Примечательно, что среди производителей из Китая упоминается концерн BAIC: официально этот бренд в России не представлен, если не считать входящей в состав концерна марки Foton. Таким образом, если успехом увенчаются переговоры сервиса именно с этим поставщиком, в нашей стране может появиться новая марка из Китая.
  • В Яндекс Такси заявили, что переговоры ведутся «с прицелом на будущее»: сервис тем самым рассчитывает помочь таксопаркам-партнёрам найти источники пополнения собственных автопарков на следующие годы.

С компанией Chery Яндекс уже сотрудничает. В частности, кроссоверы этой марки имеются в парках каршерингового сервиса Яндекс Драйв, две модели — Tiggo 4 и Tiggo 7 Pro — доступны для долгосрочной аренды по подписке.

Обращаете внимание на марку вызванного такси?

Конечно, предпочитаю престижные бренды
Вообще всё равно, лишь бы ехало

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#BAIC#Chery#LADA (ВАЗ)#Яндекс
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