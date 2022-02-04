Приложение Яндекс Go расскажет, что влияет на цену поездки на такси

В приложении Яндекс Go появилась новая функция под названием «Индекс спроса». Её задача — давать пользователю приложения примерное представление о том, как дорожная ситуация и наличие свободных машин такси влияют на цену поездки.
- Визуальный информер, который помогает оценить ситуацию в районе отправления, имеет цветовые градации и может быть красным, жёлтым или зелёным в зависимости от конкретного положения дел. Как сообщили в Яндексе, чем ближе информер к красному цвету, тем меньше свободных машин, хуже погода и плотнее пробки, и наоборот.
- Информер может также извещать, что повлияло на стоимость поездки именно сейчас. Разработчики уточняют, что цена постоянно меняется и зависит, к примеру, от уровня дорожного трафика, сиюминутного спроса на такси и тому подобного. Появляется информер на экране после выбора тарифа и маршрута.
- «Алгоритмы динамического ценообразования автоматически совершают несколько тысяч операций каждую секунду, чтобы вычислить оптимальную стоимость, которая привлечёт больше водителей в час пик и позволит пользователю уехать из любого места и в любое время», — заявили в Яндексе. Кроме того, отмечено, что система подсказывает водителям такси городские районы, где не хватает свободных машин.
В конце января стало известно о новой функции в сервисе Яндекс Драйв. В профилях пользователей каршерингового сервиса будут появляться специальные значки, которыми отмечаются различные достижения — например, 50 километров, пройденных без резких манёвров или поездки в ночное время.
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