Яндекс.Заправки обвинили в возможном повышении цен на топливо. Разбираемся

Представители некоторых АЗС, подключенных к Яндекс.Заправкам, заявили, что уже в декабре могут поднять цены на топливо из-за грядущего повышения комиссии сервиса. Разбираемся, как работает сервис и есть ли основания у АЗС для индексации цен из-за приложения.

Что случилось

Газета «Известия» в пятницу со ссылкой на Российский и Независимый топливные союзы, региональное отделение «Опоры России» и представителей сетевых АЗС сообщила о возможном росте цен на топливо из-за грядущего повышения комиссии сервиса Яндекс.Заправки. Сейчас комиссия платформы составляет 1,99% плюс НДС или 2,39% в зависимости от условий контракта. В начале ноября партнёры сервиса получили письма за подписью руководителя «Яндекс.Заправок» Романа Прудникова об увеличении с 1 декабря 2021 года комиссии за пользование сервисом на 1,2 процента — до 2,99% плюс НДС либо 3,59% в зависимости от контракта.

Опрошенные изданием представители АЗС говорят, что повышение комиссии вынудит их либо поднять стоимость топлива на заправках на 1,2% уже в декабре, либо отказаться от использования сервиса Яндекс.Заправки. При этом участники рынка не уточняют, кого именно коснётся повышение цен — только пользователей приложения или всех автомобилистов.

Что говорят в Яндекс.Заправках

Представители Яндекс.Заправок уточняют, что комиссия сервиса — это не дополнительная плата за услугу, а скидка, которую получает сервис за объём заказов. Подобный дисконт поставщики топлива обычно предоставляют своим крупным партнёрам и клиентам — например, таксопаркам и транспортным компаниям. С точки зрения АЗС, авто­мобилисты, которые оплачивают топливо через сервис Яндекс.Заправки, являются представи­телями одного корпоративного клиента.

При этом цена для всех покупателей топлива на АЗС всегда одинаковая — и для тех, кто пользуется Яндекс.Заправками, и для тех, кто оплачивает топливо наличными или банковской картой, а комиссия Яндекса не повышает цену бензина для конечного покупателя. Однако подписчики сервисов Яндекса могут получать за заправки различные бонусы — в допол­нение к фирменным программам лояль­ности, банковскому кэшбеку и так далее.

«До сих пор наша скидка, она же комиссия, составляла всего 1,99% — с самого начала работы сервиса в начале 2019 года. Тогда через Яндекс.Заправки продавалось всего несколько сотен литров. Мы не повышали комиссию, ни когда сотни превратились в тысячи, ни когда в миллионы», — рассказал Журналу Авто.ру руководитель Яндекс.Заправок Роман Прудников.

В Яндекс.Заправках также добавили, что в третьем квартале 2021 года автомобилисты с помощью сервиса приобрели больше 330 млн литров топлива. С ростом объёмов повысились и затраты на поддержку приложения: на транзакции, серверные мощности для обработки заказов, банковское обслуживание и зарплаты специалистов. Увеличение скидки сервис начал обсуждать с партнёрами в октябре 2021 года, и договорённости с большинством партнёров были достигнуты к 1 ноября.

«Это была обычная юридическая процедура. Согласно письму, мы договорились о повышении нашей скидки с 1,99 до 2,99%, — уточнил Прудников. — Скидка за объём — абсолютно нормальный рыночный механизм. Наша комиссия — это не наценка на литр бензина, а скидка с него. Поэтому утверждение о том, что наши действия могут привести к росту цен на бензин в стране, не имеют под собой никаких оснований и являются манипуляцией».

Сейчас сервис Яндекс.Заправки работает на 8 тысячах станций по всей России из примерно 24 тысяч, включая крупные сети «Роснефть», Shell, BP, «Татнефть», «Башнефть». Каждый месяц c помощью приложения заправляются примерно 4,5 млн раз.

Что говорят участники рынка

Денис Лужецкий, совладелец сети АЗС Varta в Екатеринбурге

«Клиенты, которые приезжают, используя Яндекс.Заправки, — это достаточно существенный сегмент. Что касается повышения, у нас и так был тариф не очень маленький, это повышение для нас роли не сыграло, но хочу добавить, что при любом безналичном платеже существует такая вещь, как комиссия за эквайринг банка, которая составляет порядка 2%. В данном случае она входит в комиссию Яндекса. И третий момент: любому большому клиенту, будь то Яндекс.Заправки или какие-то транспортные компании, мы предоставляем скидку за объём. Поэтому наша политика премирования крупных покупателей попадает в те цифры, которые на сегодня предлагает Яндекс». / BFM

Анна Лишневецкая, руководитель проектов ИГ «Петромаркет»

«Рост тарифов сервиса Яндекс.Заправки приведёт к снижению чистой маржи продаж топлива на АЗС, однако цены продолжат расти в рамках инфляции». / РИА Новости

Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза

«Часто заправки неузнаваемой марки могут подключиться к Яндексу и получить трафик из навигатора. Для них, мне кажется, это вполне конкурентное преимущество. Если они считают, что это не стоит 3%, то они могли бы, наверное, отказаться от такого и без особых сложностей строить свою программу лояльности, например. Но это стоило бы гораздо больше. Яндекс выполняет целый ряд задач, и если вычесть из 2,99% 1,5% эквайринга, то за IT, за маркетинг, поток клиентов 1,5% от стоимости — это более чем гуманно. Есть и какая-то прибыль, это же не благотвори­тельная организация. Я не думаю, что Яндекс.Заправки претендуют сейчас больше чем на 5% рынка. Поэтому Яндекс абсолютно точно в данном случае не является маркет­мейкером, фактором, который оказывает влияние на цену на бензин на федеральном уровне». / BFM