Яндекс.Драйв придумал ачивки для аккуратных и постоянных пользователей

Летом прошлого года каршеринг Яндекс.Драйв запустил «профиль вождения», в котором указываются факторы, влияющие на статус клиента и ценообразование для него. Есть в этом разделе и бонусы для аккуратных водителей и частых пользователей сервиса. Теперь они получили визуализацию стильными ачивками.
- «Пользователи Драйва будут получать специальные значки за аккуратное вождение, количество лет в сервисе, любимые автомобили и другое. Награды за безопасное вождение открываются, когда пользователь достигает определенного уровня прогресса, например, проедет 50 километров без резких манёвров. Все ачивки можно посмотреть в своём профиле вождения в приложении, а также поделиться ими с друзьями в социальных сетях», — прокомментировали Журналу Авто.ру в пресс-службе Яндекс.Драйва.
- Оператор каршеринга раздаёт награды клиентам за определённые достижения. В частности, можно получить бонусы за 50 километров без превышения скорости, без резких разгонов, торможений и манёвров. Отметят тех, кто пользовался машинами Яндекс.Драйва в трёх городах — Москве, Санкт-Петербурге и Казани.
- Также бонусы начисляются за поездки из города, за каждый год, проведённый с сервисом, за поездки ночью с 00:00 до 06:00 часов. Начисления пойдут за пользование электрическим Nissan Leaf, редкими в парке Джипами или накопление поездок на автомобилях всех марок, представленных под фильтром «На каждый день».
С лета 2021 года подписку на автомобили Яндекс.Драйв можно оформить не только через мобильное приложение, но и на сайте. Функционал двух площадок идентичный. Парк машин постоянно расширяется. Так, с августа он пополнился бизнес-седанами Audi A6.
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