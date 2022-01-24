Яндекс.Драйв придумал ачивки для аккуратных и постоянных пользователей

Летом прошлого года каршеринг Яндекс.Драйв завёл «профиль вождения», в котором указываются факторы, влияющие на статус клиента и ценообразование для него. Есть в этом разделе и бонусы для аккуратных водителей и частых пользователей сервиса. Теперь они получили визуализацию стильными ачивками