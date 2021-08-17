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Законопослушные водители получат бонусы от Яндекс.Драйва

Сервис запустил систему лояльности: аккуратный водитель получит обратно до 15% потраченных средств
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Сервис Яндекс.Драйв подвёл первые итоги действия введённых в июне «Профилей вождения» — системы оценки и анализа поведения водителя на дороге. Оказалось, что профили благотворно сказались на аккуратности пользователей, и, чтобы усилить воздействие нововведения на ситуацию на дороге, Яндекс.Драйв вводит систему поощрений.

  • За время действия «Профилей вождения» с 6 июня по 1 августа статус «Хороший водитель» получили около 90% пользовате­лей сервиса. Интеллектуаль­ный алгоритм проанализи­ровал последние 200 километров поездок каждого водителя. Учитывались как манера вождения (резкие пере­строения, ускорения и торможения), так и превышения скорости.
  • В итоге выяснилось, что со времени появления системы оценки и введения рейтингов резких ускорений стало меньше на 30%, число неаккуратных торможений уменьшилось на 16%, а количество превышений скорости снизилось на 21%.
  • Водителям, которые ездят аккуратно и безопасно, сервис вернёт 15% баллами Яндекс Плюса за каждую поездку. Баллы можно будет потратить на покупки и услуги в других сервисах Яндекса — например, на еду в Лавке, бензин в Заправках или билеты в кино на Афише.
  • Пользователи, ездящие небезопасно, сначала сталкиваются с предупреждением системы: сервис обозначит существо­вание проблемы и посоветует, как сделать стиль вождения более аккуратным. Если предложение проигнори­ровать, пользователя ждёт повышение цены, а позже — блокировка в сервисе, временная либо постоянная. На данный момент блокировка распро­странилась менее чем на 1% пользователей.

На момент введения системы оценки сообщалось, что обучали искус­ственный интеллект на основе данных, полученных за 2,5 года работы сервиса и более 100 миллионов поездок. Всего же с момента запуска Яндекс.Драйва пользо­ватели совершили более 120 миллионов поездок. Каршеринго­вый парк сервиса считается крупнейшим в мире и насчитывает 16 тысяч автомобилей разных марок и классов.

А вы можете назвать себя хорошим водителем?

Конечно, я очень аккуратный
Иногда нарушаю, но потом стыдно
Нет, езжу, как хочу

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#Каршеринг#Яндекс
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