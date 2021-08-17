Законопослушные водители получат бонусы от Яндекс.Драйва

За время действия «Профилей вождения» с 6 июня по 1 августа статус «Хороший водитель» получили около 90% пользовате­лей сервиса. Интеллектуаль­ный алгоритм проанализи­ровал последние 200 километров поездок каждого водителя. Учитывались как манера вождения (резкие пере­строения, ускорения и торможения), так и превышения скорости.

В итоге выяснилось, что со времени появления системы оценки и введения рейтингов резких ускорений стало меньше на 30%, число неаккуратных торможений уменьшилось на 16%, а количество превышений скорости снизилось на 21%.

Водителям, которые ездят аккуратно и безопасно, сервис вернёт 15% баллами Яндекс Плюса за каждую поездку. Баллы можно будет потратить на покупки и услуги в других сервисах Яндекса — например, на еду в Лавке, бензин в Заправках или билеты в кино на Афише.

Пользователи, ездящие небезопасно, сначала сталкиваются с предупреждением системы: сервис обозначит существо­вание проблемы и посоветует, как сделать стиль вождения более аккуратным. Если предложение проигнори­ровать, пользователя ждёт повышение цены, а позже — блокировка в сервисе, временная либо постоянная. На данный момент блокировка распро­странилась менее чем на 1% пользователей.

На момент введения системы оценки сообщалось, что обучали искус­ственный интеллект на основе данных, полученных за 2,5 года работы сервиса и более 100 миллионов поездок. Всего же с момента запуска Яндекс.Драйва пользо­ватели совершили более 120 миллионов поездок. Каршеринго­вый парк сервиса считается крупнейшим в мире и насчитывает 16 тысяч автомобилей разных марок и классов.