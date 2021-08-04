Яндекс.Карты и Навигатор заработали в Apple CarPlay и Android Auto: показываем, как всё устроено

Да-да, свершилось! Яндекс.Картами теперь можно пользоваться через головное устройство практически любого современного автомобиля, мультимедийка которого поддерживает протоколы Apple CarPlay и Android Auto. Мы протестировали бета-версию приложения и готовы ответить на главные вопросы об одном из самых ожидаемых обновлений Яндекс.Карт.
Так Яндекс.Карты или Навигатор?
Оба! С автомобильными мультимедийными системами будут работать и Яндекс.Карты, и Яндекс.Навигатор. А для пользователя они отличаются только иконкой приложения — интерфейс практически одинаковый. Поэтому рассказывать о том, как картография Яндекса работает на Apple CarPlay и Android Auto, мы будем на примере приложения Карты.
Приложение показывает на экране мультимедийной системы не только маршруты и пробки, но и дорожные события, а также предупреждает о ремонте, камерах фиксации нарушений на маршруте, напоминает об актуальных ограничениях скорости, а также демонстрирует текущую скорость движения. И если раньше за маршрутом приходилось присматривать на экране смартфона, то теперь это можно сделать прямо в вашей мультимедийной системе с поддержкой Apple CarPlay или Android Auto — просто подключаете телефон проводом (или без него, если комплекс вашей машины поддерживает беспроводной протокол CarPlay), выбираете Яндекс.Карты и пользуетесь знакомым приложением.
В случае с Apple CarPlay интерфейс приложения будет очень похожим на тот, что используется в собственной оболочке Яндекса для автомобильных мультимедийных систем — Яндекс.Авто. И если вы пользовались каршерингом в Москве или ездили на самых актуальных Ладах, то, скорее всего, знаете, как он выглядит.
У Android Auto (ролик ниже) немного другие иконки, чуть иная организация меню, но разобраться совсем не сложно.
И что, всё работает точно так же, как на смартфоне?
Не совсем — потому что у автомобильных платформ есть ряд собственных ограничений. Именно поэтому в Яндекс.Картах на CarPlay и Android Auto, например, нет встроенного голосового помощника Алиса, а для ввода адреса используются системы распознавания голоса, созданные Apple и Google. Но и они с приложением Яндекса работают отменно.
Система безукоризненно считывает адрес вне зависимости от того, с какой скоростью и громкостью вы его озвучили. За несколько дней интенсивного использования осечек не было. А ввод с клавиатуры, который в бета-версии работал через раз, к релизу полностью починили.
К сожалению, ни на одной из двух платформ нельзя менять масштаб карты сводя или разводя пальцы (pinch to zoom), а в Android Auto нельзя ещё и панорамировать карты, хотя в CarPlay такая функция есть. Но это тоже ограничение со стороны платформы, а не Яндекс.Карт.
Ещё одна фишка, от которой пришлось отказаться разработчикам, — нативная поддержка Яндекс.Заправок прямо на экране мультимедийки. То есть подъехать на АЗС и с экрана мультимедийной системы своей машины выбрать и оплатить нужное количество топлива не получится, так как CarPlay и Android Auto не поддерживают транзакционные сервисы.
Однако пользоваться Я.Заправками по-прежнему можно. Для этого надо нажать на экране смартфона кнопку «Продолжить в телефоне», совершить привычные операции, а затем вернуть отображение карт на экран в машине. Маршрут при этом не собьётся и не потеряется — мы проверяли.
Больше того: если случайно отключить кабель от мобильного устройства, то ведение по маршруту продолжится в телефоне, а при повторном подключении маршрут вернётся на экран мультимедийной системы.
Что можно настраивать?
В приложении для автомобильной мультимедийки есть только базовые настройки — можно включить или выключить отображение слоя с пробками на картах, выбрать, какие оповещения должна озвучивать система на маршруте (или вообще их выключить), а также задать громкость этих самых оповещений.
Однако другие настройки можно изменить в телефоне, и они перекочуют в приложение в CarPlay и Android Auto. Но есть нюансы. Например, на Android тёмную тему можно переключить через головное устройство машины (либо включить автоматическую смену темы в зависимости от режима самой медиасистемы), а на гаджетах с iOS — только через сам смартфон.
Можно поменять ещё и диктора, который будет озвучивать подсказки. И там, и там это делается только через смартфон. Прямо сейчас в списке есть стандартные Алиса, Оксана и Дмитрий, а также голоса Касты, Ренаты Литвиновой, магистра Йоды и Дарта Вейдера.
А вот изменить курсор, как это можно сделать в Яндекс.Навигаторе для телефона, в приложении для автомобиля не получится. Возможно, такая функция появится в будущем, но пока придётся довольствоваться жёлтой стрелочкой, а не грозным танком, белым котом или курсором в цветах любимого футбольного клуба.
Удобно?
Если вы постоянный пользователь картографического сервиса Яндекса, то Карты в CarPlay и Android Auto вам наверняка понравятся. Знакомый интерфейс, сохранённые маршруты (они перекочуют сюда автоматически из раздела Избранного в Картах на телефоне), удобные предупреждения о ремонтах и комплексах фиксации нарушений. То есть всё, что нужно, только без магнитов и держателей для телефона в дефлекторах.
Но нюансы всё-таки имеются. Самый главный из них — невозможность проскролить пальцем карту на Android Auto. Сотрудники редакции Журнала Авто.ру, которые пользуются смартфонами с операционной системой от Google, также отметили, что карты Google на автомобильной мультимедийке работают чуть быстрее Яндекс.Карт. По крайней мере, на этапе бета-тестирования.
Можно ли использовать офлайн-карты?
Да — офлайновые карты поддерживаются и в Apple CarPlay, и в Android Auto. Надо лишь предварительно сохранить их на мобильном гаджете (через мультимедийную систему автомобиля сделать это не получится) — для этого потребуется всего три клика.
Это бесплатно?
Карты в Apple CarPlay и Android Auto будут доступны тем, кто оформил подписку на Яндекс.Плюс. На момент написания этого текста её стоимость составляет 199 рублей в месяц с бесплатным пробным периодом на 90 дней.