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Яндекс.Карты и Навигатор заработали в Apple CarPlay и Android Auto: показываем, как всё устроено

Картографический сервис пришёл в мультимедийки почти всех современных автомобилей. Это удобно?
Разбор
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Да-да, свершилось! Яндекс.Картами теперь можно пользоваться через головное устройство практически любого современного автомобиля, мультимедийка которого поддерживает протоколы Apple CarPlay и Android Auto. Мы протестировали бета-версию приложения и готовы ответить на главные вопросы об одном из самых ожидаемых обновлений Яндекс.Карт.

Так Яндекс.Карты или Навигатор?

Оба! С автомобильными мультимедийными системами будут работать и Яндекс.Карты, и Яндекс.Навигатор. А для пользователя они отличаются только иконкой приложения — интерфейс практически одинаковый. Поэтому рассказывать о том, как картография Яндекса работает на Apple CarPlay и Android Auto, мы будем на примере приложения Карты.

Приложение показывает на экране мультимедийной системы не только маршруты и пробки, но и дорожные события, а также предупреждает о ремонте, камерах фиксации нарушений на маршруте, напоминает об актуальных ограничениях скорости, а также демонстрирует текущую скорость движения. И если раньше за маршрутом приходилось присматривать на экране смартфона, то теперь это можно сделать прямо в вашей мультимедийной системе с поддержкой Apple CarPlay или Android Auto — просто подключаете телефон проводом (или без него, если комплекс вашей машины поддерживает беспроводной протокол CarPlay), выбираете Яндекс.Карты и пользуетесь знакомым приложением.

В случае с Apple CarPlay интерфейс приложения будет очень похожим на тот, что используется в собственной оболочке Яндекса для автомобильных мультимедийных систем — Яндекс.Авто. И если вы пользовались каршерингом в Москве или ездили на самых актуальных Ладах, то, скорее всего, знаете, как он выглядит. 

У Android Auto (ролик ниже) немного другие иконки, чуть иная организация меню, но разобраться совсем не сложно.

И что, всё работает точно так же, как на смартфоне?

Не совсем — потому что у автомобильных платформ есть ряд собственных ограничений. Именно поэтому в Яндекс.Картах на CarPlay и Android Auto, например, нет встроенного голосового помощника Алиса, а для ввода адреса используются системы распознавания голоса, созданные Apple и Google. Но и они с приложением Яндекса работают отменно.

Система безукоризненно считывает адрес вне зависимости от того, с какой скоростью и громкостью вы его озвучили. За несколько дней интенсивного использования осечек не было. А ввод с клавиатуры, который в бета-версии работал через раз, к релизу полностью починили.

К сожалению, ни на одной из двух платформ нельзя менять масштаб карты сводя или разводя пальцы (pinch to zoom), а в Android Auto нельзя ещё и панорамировать карты, хотя в CarPlay такая функция есть. Но это тоже ограничение со стороны платформы, а не Яндекс.Карт.

Ещё одна фишка, от которой пришлось отказаться разработчикам, — нативная поддержка Яндекс.Заправок прямо на экране мультимедийки. То есть подъехать на АЗС и с экрана мультимедийной системы своей машины выбрать и оплатить нужное количество топлива не получится, так как CarPlay и Android Auto не поддерживают транзакционные сервисы.

Однако пользоваться Я.Заправками по-прежнему можно. Для этого надо нажать на экране смартфона кнопку «Продолжить в телефоне», совершить привычные операции, а затем вернуть отображение карт на экран в машине. Маршрут при этом не собьётся и не потеряется — мы проверяли.

Больше того: если случайно отключить кабель от мобильного устройства, то ведение по маршруту продолжится в телефоне, а при повторном подключении маршрут вернётся на экран мультимедийной системы.

Что можно настраивать?

В приложении для автомобильной мультимедийки есть только базовые настройки — можно включить или выключить отображение слоя с пробками на картах, выбрать, какие оповещения должна озвучивать система на маршруте (или вообще их выключить), а также задать громкость этих самых оповещений.

Однако другие настройки можно изменить в телефоне, и они перекочуют в приложение в CarPlay и Android Auto. Но есть нюансы. Например, на Android тёмную тему можно переключить через головное устройство машины (либо включить автоматическую смену темы в зависимости от режима самой медиасистемы), а на гаджетах с iOS — только через сам смартфон.

Можно поменять ещё и диктора, который будет озвучивать подсказки. И там, и там это делается только через смартфон. Прямо сейчас в списке есть стандартные Алиса, Оксана и Дмитрий, а также голоса Касты, Ренаты Литвиновой, магистра Йоды и Дарта Вейдера.

А вот изменить курсор, как это можно сделать в Яндекс.Навигаторе для телефона, в приложении для автомобиля не получится. Возможно, такая функция появится в будущем, но пока придётся довольствоваться жёлтой стрелочкой, а не грозным танком, белым котом или курсором в цветах любимого футбольного клуба.

Удобно?

Если вы постоянный пользователь картографического сервиса Яндекса, то Карты в CarPlay и Android Auto вам наверняка понравятся. Знакомый интерфейс, сохранённые маршруты (они перекочуют сюда автоматически из раздела Избранного в Картах на телефоне), удобные предупреждения о ремонтах и комплексах фиксации нарушений. То есть всё, что нужно, только без магнитов и держателей для телефона в дефлекторах.

Но нюансы всё-таки имеются. Самый главный из них — невозможность проскролить пальцем карту на Android Auto. Сотрудники редакции Журнала Авто.ру, которые пользуются смартфонами с операционной системой от Google, также отметили, что карты Google на автомобильной мультимедийке работают чуть быстрее Яндекс.Карт. По крайней мере, на этапе бета-тестирования.

Можно ли использовать офлайн-карты?

Да — офлайновые карты поддерживаются и в Apple CarPlay, и в Android Auto. Надо лишь предварительно сохранить их на мобильном гаджете (через мультимедийную систему автомобиля сделать это не получится) — для этого потребуется всего три клика.

Это бесплатно?

Карты в Apple CarPlay и Android Auto будут доступны тем, кто оформил подписку на Яндекс.Плюс. На момент написания этого текста её стоимость составляет 199 рублей в месяц с бесплатным пробным периодом на 90 дней.

Вы рады появлению Яндекс.Карт в Apple CarPlay и Android Auto?

Ещё бы! Наконец-то!
Мне и на телефоне было неплохо
Как не пользовался ими в смартфоне, так и не буду и в машине
#Яндекс
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Комментарии
Комментарии19
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4 августа 2021
Ну такое за 200 рэ
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Комментарий удален
5 августа 2021
У меня годовая подписка Плюс за 990 рублей. Всего 82,5 рубля и за музыку, и за навигатор, и за кучу других плюшек.
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6 августа 2021
990 это акционная стоимость, много ли таких людей кто смог урвать её? Так что всёже 200
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6 августа 2021
так там не только нави в подписке а скидки на такси, доставка яндекса и многое другое https://yandex.&shy;ru/support…
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9 августа 2021
Всякий ненужный хлам! <br />Как Мерседес значит можно нажиться, даже навигатор втюхали платно.
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4 августа 2021
тоже попробовал и вернулся к привычным костылям через рут телефона и зеркалирование обычного яндекс навигатора в андроид авто на экране ГУ. Намного удобнее и комфортнее.
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1 июня 2024
Как отзеркалить с телефона на магнитолу Яндекс навигатор ?
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5 августа 2021
Удивительным образом, это совпало с привязкой карт Мир к Apple Pay))<br />Ну а 200р это круто, монетизация сама собой не свершится. Можно ещё на мобильных устройствах сделать карты платные, а че? Как ещё Плюс продвигать...
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6 августа 2021
Для кого то это проблема? Есть машина с карплеем есть айфон а 200р в месяц на хорошую подписку не можешь найти? В подписке кинопоиск (реально лучший сервис из всех, которые я протестировал). Плюс ты можешь сделать семейную подписку и разделить на 3-4 друзей и скидываться каждый месяц.
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14 августа 2021
Эта подписка нужна только в Москве. Уехав за МКАД, мне она стала не нужна. Но теперь они за каждый чих просят подписку! Сволочи!!!
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7 мая 2024
Максим, не поверишь выкинуть 200р в мес не могу, да машина с карплеем и дорогой андроид телефон. Но дарить кому то деньги не считаю нужным!
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5 августа 2021
Карты лишены лучшего голоса — комментатора Василия Уткина. Поэтому Навигатор!
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8 августа 2021
Проехал 1500+ км (Москва-Казан-Москва) я Я.Навигатором через андроид авто. Удобно. Наконец-то! Из крупных недостатков: нет ручного масштабирования и скролла карты. Немного крупноват масштаб, хотелось бы видеть поворот, камеру и т.п. на экране пораньше. И нет парковок, это прям минус. На слабых телефонах с оперативной памятью меньше 8 ГБ не тянет, вышибает полностью андроид авто ((( сравнивали несколько телефонов.
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10 августа 2021
Имею поло лифтбек, установил клон смартфон на экран, это удобно когда передвигается по яндекс карте. Но я так понимаю если пользоваться официально придётся оформить подписку? Не жирновато за не все работающие функции на мультимедиа?
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5 февраля 2025
сегодня яндекс выдал мне, что бесплатный период 30 дней, а далее 399р/мес. Вот вам и 200рэ и 3 месяца ((
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10 февраля 2025
С меня в январе списали 390₽,а навигатор не работает 
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10 февраля 2025
Почему списывают 390₽
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6 февраля 2026
Можно эту подписку иметь бесплатно, достаточно на счете в ЯПей иметь на счету 20 000 рублей.... И все становится бесплатным
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