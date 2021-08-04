Яндекс.Карты и Навигатор заработали в Apple CarPlay и Android Auto: показываем, как всё устроено

В случае с Apple CarPlay интерфейс приложения будет очень похожим на тот, что используется в собственной оболочке Яндекса для автомобильных мультимедийных систем — Яндекс.Авто. И если вы пользовались каршерингом в Москве или ездили на самых актуальных Ладах, то, скорее всего, знаете, как он выглядит.

У Android Auto (ролик ниже) немного другие иконки, чуть иная организация меню, но разобраться совсем не сложно.