Яндекс.Драйв запустил систему оценки стиля вождения

Водитель увидит в программе визуальную шкалу. Её цвет меняется в зависимости от степени агрессивности — от зелёного до красно-бордового. Вместе с ней корректируется и статус пользователя. Алгоритм анализирует резкость разгонов и торможений, количество резких перестроений и поворотов, факты превышения скорости за последние 200 километров. Все факты отклонения от нормы будут сохраняться в истории.

Новая модель обучена на основании данных, полученных Яндекс.Драйвом за последние 2,5 года и более чем 100 миллионов поездок. Перед запуском с 4 мая по 7 июня провели дополнительный анализ алгоритма на примере случайной выборки водителей. Подавляющее большинство — 90% — получили статус «хороший водитель», что подтвердило правильность стратегии.

Для аккуратных пользователей Яндекс.Драйв разработает программу лояльности. Нарушителей приложение сначала предупредит и даст советы, как ездить аккуратнее. Если не подействует, увеличится стоимость аренды автомобилей из-за повышенного риска ДТП. Последняя стадия — блокировка доступа к сервису. Она может быть временной или постоянной.

Неделю назад стало известно, что экосистема сервисов Яндекса этим летом пополнится кикшерингом — поминутной арендой электросамокатов. В трёх городах России — Москве, Петербурге и Казани — появится до восьми тысяч самокатов, а сам сервис интегрируют в приложения Яндекс.Драйв и Яндекс.Go. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.