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Яндекс готовит к запуску собственный шеринг электросамокатов

Уже летом компания может вывести на улицы российских городов до восьми тысяч двухколёсников
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Экосистема сервисов Яндекса уже нынешним летом пополнится кикшерингом — поминутной арендой электро­самокатов. В трёх городах России появится до восьми тысяч электро­самокатов, а сам сервис, как сообщает «КоммерсантЪ», интегрируют в приложения Яндекс.Драйв и Яндекс.Go. Официаль­ного подтверж­дения этой информации пока не поступало.

  • Сервис появится в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, источники издания в отрасли прогнозируют числен­ность парка самокатов в диапазоне от 4 до 8 тысяч. Их произво­дителем назван Ninebot — бренд, входящий сейчас в китайскую корпорацию Xiaomi.

  • Интеграция сервиса в уже действующие приложения подразумевает возможность прокладки маршрутов с учётом достоинств всех видов транспорта. Скажем, часть пути можно будет проделать на такси или машине каршеринга, а потом «бесшовно» пересесть на электросамокат.

  • В ближайшее время электросамокаты могут стать объектом регулиро­вания ПДД. В целом ряде городов страны владельцы кикшеринговых сервисов под давлением обществен­ности и в целях безопасности программно понизили их скорость движения (правда, только в пешеходных зонах). Однако пока никаких конкретных мер за нарушения правил для пилотов средств индивидуальной мобиль­ности не предусмотрено.

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#Технологии#Яндекс
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