Яндекс готовит к запуску собственный шеринг электросамокатов

Экосистема сервисов Яндекса уже нынешним летом пополнится кикшерингом — поминутной арендой электро­самокатов. В трёх городах России появится до восьми тысяч электро­самокатов, а сам сервис, как сообщает «КоммерсантЪ», интегрируют в приложения Яндекс.Драйв и Яндекс.Go. Официаль­ного подтверж­дения этой информации пока не поступало.

Сервис появится в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, источники издания в отрасли прогнозируют числен­ность парка самокатов в диапазоне от 4 до 8 тысяч. Их произво­дителем назван Ninebot — бренд, входящий сейчас в китайскую корпорацию Xiaomi.

Интеграция сервиса в уже действующие приложения подразумевает возможность прокладки маршрутов с учётом достоинств всех видов транспорта. Скажем, часть пути можно будет проделать на такси или машине каршеринга, а потом «бесшовно» пересесть на электросамокат.