Яндекс готовит к запуску собственный шеринг электросамокатов

Экосистема сервисов Яндекса уже нынешним летом пополнится кикшерингом — поминутной арендой электросамокатов. В трёх городах России появится до восьми тысяч электросамокатов, а сам сервис, как сообщает «КоммерсантЪ», интегрируют в приложения Яндекс.Драйв и Яндекс.Go. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.
Сервис появится в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, источники издания в отрасли прогнозируют численность парка самокатов в диапазоне от 4 до 8 тысяч. Их производителем назван Ninebot — бренд, входящий сейчас в китайскую корпорацию Xiaomi.
Интеграция сервиса в уже действующие приложения подразумевает возможность прокладки маршрутов с учётом достоинств всех видов транспорта. Скажем, часть пути можно будет проделать на такси или машине каршеринга, а потом «бесшовно» пересесть на электросамокат.
В ближайшее время электросамокаты могут стать объектом регулирования ПДД. В целом ряде городов страны владельцы кикшеринговых сервисов под давлением общественности и в целях безопасности программно понизили их скорость движения (правда, только в пешеходных зонах). Однако пока никаких конкретных мер за нарушения правил для пилотов средств индивидуальной мобильности не предусмотрено.
А вы пользуетесь электросамокатом?
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