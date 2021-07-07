Яндекс запустил сервис аренды самокатов в Москве

С сегодняшнего дня электросамокаты Яндекса доступны для шеринга в Хамовниках, на Арбате и Якиманке. До конца месяца зону работы распространят до границ Третьего транспортного кольца и в некоторые районы за его пределами. Бронь электрогаджета стоит 50 рублей, минута аренды — 6 рублей.

Количество аппаратов сама компания не раскрывает. Однако, по данным источников портала vc.ru, речь идёт о 4000 самокатов. Будет использоваться модель Ninebot Max Plus (бренд принадлежит Xiaomi), которой одного заряда батареи хватает на пять часов интенсивной эксплуатации.

Аренда доступна пользователям в возрасте от 18 лет. На начальном этапе можно взять только один аппарат на своё имя. В перспективе гаджеты разрешат арендовать под своим аккаунтом для других людей. Самокаты разгоняются до 20 км﻿/﻿ч. В много­людных зонах, определённых департаментом транспорта Москвы, скорость автоматически снижается до 10–15 км﻿/﻿ч.

На время поездки страхуются жизнь, здоровье и гражданская ответ­ственность пользователей. До конца месяца клиентам будут начисляться повышенные бонусы Яндекс.Плюс. Кикшеринг доступен через мобильное приложение Яндекс.GO.

Правовой статус электросамокатов и им подобных транспортных средств пока не определён. Поправки в правила дорожного движения, которые должны установить требования к пользователям такой техники, были подготовлены ещё год назад, но полноценным законом до сих пор не стали. В нашем материале мы разбирались, как и когда их могут подвести под ПДД и как реализована подобная практика в других странах.