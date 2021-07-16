Яндекс.Драйв добавил в городской каршеринг внедорожники Jeep Wrangler

Внедорожники Wrangler в комплектации Sahara оснащены полным приводом и рамным шасси. Под капотом стоит двухлитровый турбомотор мощностью 272 лошадиные силы. Коробка передач — «автомат».

Салон отделан кожей. Фишка модели — возможность быстро превратиться в почти кабриолет. За несколько минут в одиночку легко снять половинку крыши, убрать её в багажник и наслаждаться ветром. Автомобили представлены в ярких цветах: красном, зелёном, голубом, оранжевом и вишнёвом.

Jeep Wrangler Sahara могут взять в аренду пользователи старше 26 лет и как минимум с шестилетним стажем вождения. Для показа внедорожников на карте нужно выбрать фильтр «Жара» в мобильном приложении. Можно выбрать направление для поездок загород в специальном разделе «Вояж» с подборками маршрутов. Аренда предлагается по минутам, часам или на несколько дней.

В мае некоторым пользователям сервиса Яндекс.Драйв снова стала доступна кратко­срочная аренда винтажных Ford Mustang — купе 1965 года выпуска и 52-летнего кабриолета. Чтобы арендовать их, необходимо задействовать в приложении фильтр «Легенда» и включить радар.