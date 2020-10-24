Яндекс.Драйв запустил подписку на автомобили в Москве

Лидер российского рынка каршеринга Яндекс.Драйв запустил сервис долго­срочной аренды авто­мобилей по подписке. Пока оформить её можно только в Москве.

На старте в сервисе предлагаются семь моделей. Самая доступная – Volkswagen Polo. При годовой аренде, лимите пробега 16 000 километров в год и 30-тысяч ­ной франшизе по каско месячный тариф составляет 19 000 рублей. Далее идёт Skoda Octavia (28 000 рублей в месяц), премиальные BMW 5 серии и Мерседесы С- и E-класса (47 000 – 65 000 рублей в месяц) и электрический Nissan Leaf (77 000 рублей в месяц).

В стоимость входят транспортный налог, ТО и все необходимые ремонты, если они потребуются, сезонная смена шин, каско и ОСАГО, страховка для водителя и пассажиров. Скоро появится возмож­ность заказывать мойку и заправку с выездом к авто­мобилю, его перегон в нужное место, а также право пере­доверить руль другому пользо­вателю Яндекс.Драйва.

Не включены бензин, оплата парковки и штрафов, регулярные мойки.

Для доступа к подписке действуют те же условия, что и для каршеринга: возраст 21 год и 2 года стажа вождения, для бизнес-класса – 26 лет и 6 лет стажа плюс анализ стиля езды.

Машина закрепляется за одним пользовате­лем на срок по его выбору – от месяца до полутора лет. Благодаря этому можно оставлять авто­мобиль на закрытых парковках, а также путеше­ствовать между разре­шёнными зонами эксплуатации. Они сформиро­ваны вокруг Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи.