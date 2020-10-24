Яндекс.Драйв запустил подписку на автомобили в Москве

Лидер российского рынка каршеринга Яндекс.Драйв запустил сервис долгосрочной аренды автомобилей по подписке. Пока оформить её можно только в Москве.
На старте в сервисе предлагаются семь моделей. Самая доступная – Volkswagen Polo. При годовой аренде, лимите пробега 16 000 километров в год и
30-тысячной франшизе по каско месячный тариф составляет 19 000 рублей. Далее идёт Skoda Octavia (28 000 рублей в месяц), премиальные BMW 5 серии и Мерседесы С- и E-класса(47 000 – 65 000 рублей в месяц) и электрический Nissan Leaf (77 000 рублей в месяц).
В стоимость входят транспортный налог, ТО и все необходимые ремонты, если они потребуются, сезонная смена шин, каско и ОСАГО, страховка для водителя и пассажиров. Скоро появится возможность заказывать мойку и заправку с выездом к автомобилю, его перегон в нужное место, а также право передоверить руль другому пользователю Яндекс.Драйва.
Не включены бензин, оплата парковки и штрафов, регулярные мойки.
Для доступа к подписке действуют те же условия, что и для каршеринга: возраст 21 год и 2 года стажа вождения, для бизнес-класса – 26 лет и 6 лет стажа плюс анализ стиля езды.
Машина закрепляется за одним пользователем на срок по его выбору – от месяца до полутора лет. Благодаря этому можно оставлять автомобиль на закрытых парковках, а также путешествовать между разрешёнными зонами эксплуатации. Они сформированы вокруг Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи.
Ранее свои сервисы по подписке на автомобили в России предложили компании Kia, Hyundai, Genesis, Volvo и Jeep. В гамме есть седаны, кроссоверы, внедорожники и минивэн.
Взяли бы машину по подписке?
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