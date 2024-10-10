Россияне смогут выкупать арендованные в Яндекс Драйве автомобили

Стоимость автомобиля, взятого в долгосрочную аренду, покрывается в течение некоторого времени (от года до четырёх) ежемесячными платежами, а остаток суммы необходимо внести по завершении аренды. В сервисе заявили, что новая функция — более удобная альтернатива автокредиту: не нужен первоначальный взнос, а техобслуживание и шиномонтаж в течение аренды берёт на себя Яндекс Драйв.