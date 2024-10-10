Россияне смогут выкупать арендованные в Яндекс Драйве автомобили

Яндекс Драйв объявил о новой возможности обзавестись автомобилем. Теперь машину, взятую в долгосрочную аренду, можно выкупить, внося платежи в течение определённого времени. На этапе запуска новой опции к выкупу доступно 650 автомобилей разных моделей в Москве и Санкт-Петербурге.
- Стоимость автомобиля, взятого в долгосрочную аренду, покрывается в течение некоторого времени (от года до четырёх) ежемесячными платежами, а остаток суммы необходимо внести по завершении аренды. В сервисе заявили, что новая функция — более удобная альтернатива автокредиту: не нужен первоначальный взнос, а техобслуживание и шиномонтаж в течение аренды берёт на себя Яндекс Драйв.
- Среди автомобилей, доступных по этой схеме уже сейчас, к примеру, востребованные кроссоверы Haval Jolion и Geely Coolray, а также премиальный Hongqi H5. Автомобили не использовались в каршеринге, имеют пробег не более 30 тысяч километров и отличаются полностью прозрачной историей. Ещё одна особенность сервиса — арендовав автомобиль под выкуп, с течением времени от приобретения можно отказаться, оплатив только стоимость аренды.
- Новая функция доступна любому пользователю сервиса в возрасте от 21 года со стажем вождения не менее 2 лет.
Помимо Москвы и Санкт-Петербурга яндекс Драйв предоставляет возможность долгосрочной аренды автомобилей в Екатеринбурге, Сочи и Казани, где сервис запустили в середине сентября. Однако функция аренды с последующим выкупом автомобиля в этих городах пока недоступна.
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