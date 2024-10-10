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Россияне смогут выкупать арендованные в Яндекс Драйве автомобили

Уже сейчас к аренде с последующим выкупом сервис предлагает 650 автомобилей в Москве и Санкт-Петербурге
Новости
10

Яндекс Драйв объявил о новой возможности обзавестись автомобилем. Теперь машину, взятую в долгосрочную аренду, можно выкупить, внося платежи в течение определённого времени. На этапе запуска новой опции к выкупу доступно 650 автомобилей разных моделей в Москве и Санкт-Петербурге.

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  • Стоимость автомобиля, взятого в долгосрочную аренду, покрывается в течение некоторого времени (от года до четырёх) ежемесячными платежами, а остаток суммы необходимо внести по завершении аренды. В сервисе заявили, что новая функция — более удобная альтернатива автокредиту: не нужен первоначальный взнос, а техобслуживание и шиномонтаж в течение аренды берёт на себя Яндекс Драйв.
  • Среди автомобилей, доступных по этой схеме уже сейчас, к примеру, востребованные кроссоверы Haval Jolion и Geely Coolray, а также премиальный Hongqi H5. Автомобили не использовались в каршеринге, имеют пробег не более 30 тысяч километров и отличаются полностью прозрачной историей. Ещё одна особенность сервиса — арендовав автомобиль под выкуп, с течением времени от приобретения можно отказаться, оплатив только стоимость аренды.
  • Новая функция доступна любому пользователю сервиса в возрасте от 21 года со стажем вождения не менее 2 лет.

Помимо Москвы и Санкт-Петербурга яндекс Драйв предоставляет возможность долгосрочной аренды автомобилей в Екатеринбурге, Сочи и Казани, где сервис запустили в середине сентября. Однако функция аренды с последующим выкупом автомобиля в этих городах пока недоступна.

Любопытная идея?

Да, немножко замысловато, но вроде выгодно
Нет, как-то всё слишком сложно

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#Яндекс
Комментарии
Комментарии10
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10 октября 2024
Классно, правда выгодно! (сарказм)
отдаешь 70к ежемесячно 4 года (3.36кк), потом платишь еще 1кк остаточной стоимости и получаешь бу машину стоимостью 4.36кк (ну или отдаешь сейчас 2кк за новую). Прям как автокредит под каких то 30%.
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9
10 октября 2024
Тут основная проблема в том, что невозможно рассчитать свои затраты. Т.к. подписка на 1 год максимум, где гарантия, что она не станет в 2 раза дороже. Более прозрачная схема это подписка на 3 года с фиксированной суммой, и потом выкуп по фиксированной стоимости. Пока мутная схема, в которой скорее всего тебя обманут.
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5
10 октября 2024
Вадим К., это же Яндекс
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3
11 октября 2024
Вчера Москвич 3 решил рассчитать на сайте, выдал 993тыс в год, и при этом платишь за бензин, мойку и так далее... Тебе только б/у москвич с пробегом 25тыс, если хочешь меньше платишь больше, если больше, то тоже платишь почему то больше. В общем, система вообще невыгодная. Проще в кредит взять и платить больше и в итоге меньше заплатишь и машину выкупишь быстрее🤷
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1
11 октября 2024
Savinkin Michael, я взял сегодня хавал Джулиан новый, переплата в год 9.3% намного выгоднее автокредита, и тех обслуживание на них)
Учите мат часть)
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1
11 октября 2024
Александр, сколько лет для полного выкупа надо арендовать?
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12 октября 2024
Яковлев Денис,у меня получилось 3 года 7 месяцев и 19 дней 
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4 июля 2025
Александр, ну как у вас дела с арендой машины? Мы с мужем тоже повелись и взяли. Недавно мужу заблокировали все счета и Яндекс не предоставил нам возможность прикрепить другую карту. В итоге машину забрали! Мы полгода за нее платили + договор можно максимум на год заключить, а цены то они действительно подняли. Какая итоговая стоимость выкупа будет неизвестно! Похоже на какой то развод. Подаем в суд, ищем людей в такой же ситуации. Выше человек написал, что действительно честнее и прозрачнее было бы фиксировать итоговую сумму выкупа как делает это делимобиле сейчас. Так жалею, что ввязались в эту авантюру.
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27 октября 2025
Александр здравствуйте, вы еще арендуете авто ? Хотел узнать у вас что и как там ?
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Вчера
Владислав, я взял авто Белджи х50  новую на 3.5 года 
Уже прошло 1.6 года полет нормальный . 
Проблем вообще ноль , меняют резину и делают ТО  как положено . 
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