299 сил: институт НАМИ представил новый автомобильный двигатель

Федеральный институт НАМИ показал на выставке «Иннопром», открывшейся в Екатеринбурге, новый двигатель для автомобилей. Это рядная «четвёрка», разработанная для легкового и лёгкого коммерческого транспорта. Утверждается, что конструкция мотора подразумевает его вариативность, но о перспективах серийного применения новинки НАМИ пока ничего не сообщает.
- Рядная «четвёрка» с индексом 414320 имеет объём 2,2 литра и развивает, по данным НАМИ, 299 л.с. и 420 Нм. На выставке показали вариант двигателя с распределённым впрыском, но его конструкция позволяет также применять систему непосредственного или комбинированного впрыска. Известно, что рубашка охлаждения блока цилиндров выполнена по закрытому типу ради повышения жёсткости блока и улучшения герметизации.
- В НАМИ заявили, что мотор можно адаптировать под конкретные потребности различных заказчиков. Среди них могут быть и производители гибридной техники, так как новый ДВС допустимо использовать в качестве генератора в составе последовательно-гибридных силовых установок.
- Также НАМИ показал на «Иннопроме» новый судовой мотор, разработанный на базе двигателя, изначально предназначенного для автомобилей Aurus. 300-сильную новинку можно устанавливать на глиссирующие суда рекреационного типа либо на транспорт экстренных и патрульных служб.
Сама марка Aurus в конце весны рассказала о новой версии обновлённого седана Senat. Это лимузин с удлинённым кузовом, отличающийся от предыдущей модификации увеличенными задними дверями и отсутствием центральной вставки.
Есть в России автомобили, на которые можно поставить новый мотор НАМИ?
Да, определённо есть
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