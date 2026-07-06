299 сил: институт НАМИ представил новый автомобильный двигатель

Федеральный институт НАМИ показал на выставке «Иннопром», открывшейся в Екатеринбурге, новый двигатель для автомобилей. Это рядная «четвёрка», разработанная для легкового и лёгкого коммерческого транспорта. Утверждается, что конструкция мотора подразумевает его вариативность, но о перспективах серийного применения новинки НАМИ пока ничего не сообщает.