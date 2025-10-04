Яндекс Такси пополнит автопарки 10 тысячами новых машин до конца года

Директор по развитию бизнеса Яндекс Такси Иван Запольский заявил Журналу Авто.ру, что сервис ведёт переговоры со всеми автопроизводителями, открытыми к диалогу: переговоры будут продолжаться и в течение 2023 года. «Мы изучаем автомобили и опыт их использования в других странах, показываем автопроизводителям потенциал спроса на рынке такси и у наших партнёров, объясняем специфические требования к автомобилям для такси. Речь также идёт про поставки запчастей и централизованное обслуживание этих машин», — отметил Иван Запольский.