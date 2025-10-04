Яндекс Такси пополнит автопарки 10 тысячами новых машин до конца года

Сервис Яндекс Такси договорился с автопроизводителями о поставках для таксопарков 10 тысяч новых автомобилей: сделки должны быть завершены уже в нынешнем году. Как пишут «Ведомости», речь идёт об автомобилях марок Lada, Chery, Geely и Haval. Журналу Авто.ру в сервисе заявили, что переговоры о наращивании квот для партнёров Яндекс Такси будут продолжаться до конца текущего года и в течение следующего.
- Сервис Яндекс Такси выступает в подобных сделках посредником, который договаривается с производителями о выделении квот. Выделенные автомобили выкупаются лизинговыми компаниями, которые затем передают машины партнёрским таксопаркам. Потребности таксопарков в новых автомобилях в целом оцениваются на уровне 50 тысяч автомобилей в год.
- Как утверждают источники, помимо одной отечественной и трёх китайских марок Яндекс такси ведёт переговоры и с другими компаниями — к примеру, китайской BAIC. Кроме того, среди возможных поставщиков автомобилей для таксопарков упоминалась российская марка Evolute.
- На днях владелец бренда компания «Моторинвест» запустила продажи электроседана i-Pro по цене 2,99 миллиона рублей. Производственный план компании на 2023 год составляет 10 тысяч электрокаров, из которых до 40% будут поставлены корпоративным заказчикам — в том числе таксопаркам.
- Директор по развитию бизнеса Яндекс Такси Иван Запольский заявил Журналу Авто.ру, что сервис ведёт переговоры со всеми автопроизводителями, открытыми к диалогу: переговоры будут продолжаться и в течение 2023 года. «Мы изучаем автомобили и опыт их использования в других странах, показываем автопроизводителям потенциал спроса на рынке такси и у наших партнёров, объясняем специфические требования к автомобилям для такси. Речь также идёт про поставки запчастей и централизованное обслуживание этих машин», — отметил Иван Запольский.
В начале сентября глава АвтоВАЗа Максим Соколов подтверждал факт переговоров с Яндекс Такси о поставке крупной партии автомобилей для партнёрских таксопарков агрегатора. По его словам, речь шла о закупках Lada Vesta: таким образом, появление новых отечественных автомобилей в службах такси возможно не ранее 2023 года.
Сядете в такси, если приедет российский электрокар?
Почему бы и нет, чем они хуже?
Нет, остерегусь до появления реальных отзывов
Подождите
Новости загружаются