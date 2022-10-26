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Электроседаны российской марки Evolute появились в продаже

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Дмитрий Елизаров

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Дилеры марки Evolute, созданной компанией «Моторинвест», начали продажи электроседанов i-Pro. По данным Авто.ру, седан имеется в наличии, к примеру, у «Автомира» в Воронеже. Кроме того, Журналу Авто.ру подтвердили старт продаж седана в сети «Рольф». Evolute i-Pro представлен в безальтернативной комплектации Base по цене 2 990 000 рублей без учёта возможных скидок.

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  • В оснащение электрокара включены 17-дюймовые колёсные диски, две подушки безопасности, датчики давления в шинах и задний парктроник. В салоне появятся кожаная отделка, медиасистема с камерой заднего вида и цифровой приборной панелью, а также однозонный климат-контроль.
  • Evolute i-Pro оснащён одним электромотором мощностью 150 лошадиных сил и 260 Нм крутящего момента и способен разогнаться до 100 км/ч за 9,5 секунды. Паспортный запас хода седана — 420 километров.
  • В «Рольфе» Журналу Авто.ру сообщили также о скором появлении вседорожника i-Joy. Его двигатель мощнее — уже 175 л.с., а комплектация будет богаче, но сам электрокар окажется дороже на полмиллиона рублей.
  • Дилеры марки отмечают также, что на отечественные электромобили распространяется действие государственной программы льготного кредитования. Скидка на покупку, предоставляемая в её рамках, крупнее, чем в случае с автомобилями с ДВС, и может достигать 925 000 рублей.

Помимо седана и кроссовера марка Evolute ранее объявила и стоимость третьей модели — минивэна i-Van. Семиместный электрокар будет оснащаться 122-сильным мотором, цена — на том же уровне, что и у кроссовера i-Joy, то есть 3 490 000 рублей.

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