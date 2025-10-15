Рулевое управление в современных автомобилях не обходится без усилителя, помогающего вращать рулевое колесо. И если речь идёт о гидроусилителе руля (ГУР), то, как ясно из названия, одним из его основных компонентов является рабочая жидкость. Именно она передаёт усилия от насоса непосредственно на рулевой механизм, который облегчает поворот колёс. Кроме того, жидкость нужна для смазки и охлаждения трущихся деталей ГУРа. Разбираемся, какое масло заливать в гидроусилитель руля, как проверить его уровень и можно ли смешивать жидкость гидроусилителя с аналогами.
Какая жидкость заливается в гидроусилитель руля
Любое масло для гидроусилителя руля, используемое автопроизводителями, можно отнести к одной из двух больших групп:
- жидкости ATF (Automatic Transmission Fluid);
- жидкости PSF (Power Steering Fluid).
Жидкости ATF (АТФ) — те же самые, что используются в автоматических коробках (например, Dexron II или Dexron III). Они отлично служат и в гидроусилителе, потому что там решают те же задачи, что и в трансмиссии: обеспечивают необходимое давление в системе, а также смазывают, охлаждают и защищают детали от коррозии.
Жидкости PSF — это специализированные продукты, разработанные именно для ГУР. Хотя от жидкостей ATF они могут отличаться несущественно (например, в них не добавляют присадки, которые в жидкостях ATF служат для увеличения трения во фрикционах «автомата» для замедления их износа). В итоге одни автопроизводители используют в ГУР жидкости ATF, а другие — PSF.
Отсюда вытекает и ответ на вопрос, какое масло для гидроусилителя руля необходимо. Именно то, которое рекомендует производитель автомобиля: информацию об этом можно найти в сервисной книжке к машине. И экспериментировать не стоит. Ведь если постоянно лить в ГУР нерекомендованное масло, которое по составу не подходит для конструкции конкретного усилителя, то со временем дорогостоящие узлы системы могут выйти из строя.
Чем отличаются синтетическая и минеральная жидкости для гидроусилителя руля
Чтобы понять, какое масло заливать в ГУР, нужно немного углубиться в теорию. Подобно моторным маслам, о которых мы подробно рассказывали, состав жидкости — и ATF, и PSF — в первую очередь определяется их базой. Их основа может быть:
- минеральной;
- синтетической.
Минеральная основа, из которой сделана жидкость для гидроусилителя руля, имеет немного преимуществ:
- Неагрессивность по отношению к резиновым элементам усилителя, таким как уплотнительные кольца и сальники. Минеральные масла лучше защищают резиновые изделия от потери эластичности и растрескивания при сильных морозах или жаре.
- Невысокая цена.
Но недостатков у минеральной жидкости в ГУР больше:
- Высокая кинематическая вязкость. Для рулевого управления это менее критично, чем для двигателя: перепады температуры масла в ГУР не слишком велики, она не греется выше 80–90 градусов. Но при пуске двигателя в мороз насосу ГУР с загустевшим маслом приходится тяжёло, износ становится интенсивнее, а необходимые для конструкции рулевого механизма шланги могут лопнуть.
- Высокая склонность к образованию пены, которая способна привести к завоздушиванию системы и снижению эффективности усилителя.
- Сравнительно небольшой (около 2–3 лет) срок эксплуатации из-за окисления.
Синтетические масла как основа жидкости для ГУР дают больше преимуществ в сравнении с «минералкой»:
- Высокое сопротивление окислению, что определяет длительный срок эксплуатации (до 10 лет).
- Низкая вязкость и более стабильные свойства при любых температурных режимах (то есть в мороз синтетические жидкости имеют лучшую текучесть, что снижает нагрузку на насос ГУР).
- Более высокие смазывающие, антикоррозионные и противопенные свойства.
Но и синтетические масла не лишены недостатков:
- Более агрессивное воздействие на резиновые детали, вследствие чего некоторые автопроизводители напрямую запрещают заливать такое масло в ГУР. А применяют их, к примеру, если уплотнения усилителя изготовлены из резины с добавкой силикона, который компенсирует негативное воздействие синтетических жидкостей.
- Высокая цена.
Можно ли смешивать разные виды масла
Главное, что надо понимать: как и в случае с антифризами, выбирая масло в гидроусилитель руля, не стоит ориентироваться только на цвет. Так, жидкость жёлтого цвета (как правило, это PSF) обычно изготовлена на минеральной основе, но может быть и на синтетической. Красная жидкость для ГУРа (чаще всего это ATF), как правило, делается на синтетической базе, но и в этом случае бывают исключения. А ещё встречаются зелёные жидкости. Они тоже могут быть как минеральными, так и синтетическими.
Если вы не знаете, какую жидкость заливают в гидроусилитель руля, её долив тоже будет проблемой. Смешение различных жидкостей допустимо только в случае, если на это есть прямые рекомендации от производителя масла. Информация о том, с какими марками и классами масел допускается смешивать ту или иную жидкость для ГУР, чаще всего указывается на её упаковке.
Если не удаётся найти рекомендации, а долить нужно, лучше выбрать жидкость для гидроусилителя того же производителя, продукция которого уже используется в системе. Потому что риск конфликта между компонентами жидкостей при этом меньше. Ведь производители, как правило, для большей части своей продукции используют схожие присадки.
Нельзя смешивать жидкости на синтетической и минеральной основах, если на это нет прямого указания. Обычно смешивание допустимо лишь для жидкостей с похожими составами. Однако использовать даже такие смеси долгое время нежелательно. При первой же возможности стоит полностью заменить получившуюся жидкость в гидроусилителе руля на свежую, рекомендованную производителем. И лучше всего с промывкой системы, включая бачок ГУР, где в фильтре может скапливаться множество отложений.
Как проверить уровень жидкости в ГУР и каковы признаки утечки
Уровень жидкости в системе ГУР обычно проверяется по её наличию в бачке гидроусилителя. Если бачок из полупрозрачного пластика, это делается проще всего — на бачке, как правило, есть шкала с маркировкой минимального уровня жидкости. Если же бачок непрозрачный либо металлический, то проверка осуществляется с помощью щупа, который обычно вмонтирован в крышку — её достаточно просто открутить.
Первый признак утечки — пониженный уровень масла в бачке. А при совсем сильном недостатке жидкости в системе руль может поворачиваться с трудом либо его вращение будет сопровождаться подвыванием. Мы уже рассказали, что заливают в гидроусилитель руля, но мало восстановить уровень — нужно ещё и разобраться с утечкой.
И если сильная течь в системе, помимо прочего, обнаружит себя пятнами на асфальте под автомобилем после стоянки, то протечки придётся искать визуально. Начать нужно с осмотра всех соединений — с бачком, рулевым механизмом и насосом ГУР. А далее стоит внимательно осмотреть рулевую рейку и сам усилитель — место утечки проще найти, если помощник в это время заведёт автомобиль и повернёт рулевое колесо до упора влево и вправо. Найдя причину подтекания масла, необходимо заменить на сервисе дефектную деталь или уплотнение, очистить место протечки (чтобы легче было проконтролировать его в будущем) и залить свежую жидкость гидроусилителя руля по уровню.
Итак, совсем коротко
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– Жидкости для ГУР делятся на две большие группы: трансмиссионные (ATF) и специализированные (PSF).
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– Масло для гидроусилителя может иметь минеральную или синтетическую основу.
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– Смешение различных жидкостей допустимо только в том случае, если на это есть прямые рекомендации от производителя.
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– Количество жидкости в системе ГУР проверяется по её уровню в бачке гидроусилителя.