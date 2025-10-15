Можно ли смешивать разные виды масла

Главное, что надо понимать: как и в случае с антифризами, выбирая масло в гидроусилитель руля, не стоит ориентироваться только на цвет. Так, жидкость жёлтого цвета (как правило, это PSF) обычно изготовлена на минеральной основе, но может быть и на синтетической. Красная жидкость для ГУРа (чаще всего это ATF), как правило, делается на синтетической базе, но и в этом случае бывают исключения. А ещё встречаются зелёные жидкости. Они тоже могут быть как минеральными, так и синтетическими.

Если вы не знаете, какую жидкость заливают в гидроусилитель руля, её долив тоже будет проблемой. Смешение различных жидкостей допустимо только в случае, если на это есть прямые рекомендации от производителя масла. Информация о том, с какими марками и классами масел допускается смешивать ту или иную жидкость для ГУР, чаще всего указывается на её упаковке.

Если не удаётся найти рекомендации, а долить нужно, лучше выбрать жидкость для гидроусилителя того же производителя, продукция которого уже используется в системе. Потому что риск конфликта между компонентами жидкостей при этом меньше. Ведь производители, как правило, для большей части своей продукции используют схожие присадки.

Нельзя смешивать жидкости на синтетической и минеральной основах, если на это нет прямого указания. Обычно смешивание допустимо лишь для жидкостей с похожими составами. Однако использовать даже такие смеси долгое время нежелательно. При первой же возможности стоит полностью заменить получившуюся жидкость в гидроусилителе руля на свежую, рекомендованную производителем. И лучше всего с промывкой системы, включая бачок ГУР, где в фильтре может скапливаться множество отложений.