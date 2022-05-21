Электрокары российского бренда Evolute впервые появились на публике

Российская марка электромобилей Evolute впервые показала свои модели. Электрокары — седан, кроссовер и минивэн — появились на небольшой выставке в Москве, организованной по случаю открытия самой крупной в России АЗС. Подтвердилась информация о том, что под этим брендом будут продаваться копии моделей китайской компании Dongfeng, сообщает издание «Китайские автомобили».
- Седан Evolute i-Pro, как и предполагалось, стал перелицованным Dongfeng Aeolus E70 образца 2020 года. Он оснащён 150-сильным (260 Нм) электромотором, установленным на передней оси, и весит 1555 килограммов. Разгон до 100 км/ч занимает 9,9 секунды, максимальная скорость — 150 км/ч. Батарея ёмкостью 53 кВт·ч должна обеспечивать дальность хода до 420 километров.
- Кроссовер Evolute i-Joy представляет собой копию Dongfeng Seres 3. Мотор здесь тоже один — мощностью 163 л.с. (300 Нм) — и тоже установлен спереди. До 100 км/ч модель разгоняется за 8,9 секунды, без подзарядки способна проезжать до 405 километров (батарея та же, что у седана).
- Evolute i-Van — это минивэн Dongfeng LingZhi в рестайлинговой версии. У него один мотор на задней оси, который выдаёт 123 л.с. (300 Нм), и 53-киловаттная батарея. Масса машины равна 2020 килограммам, заявленный запас хода составляет 410 километров.
- Вдогонку к первым фотографиям моделей Evolute канал «Русский автомобиль» опубликовал снимки ещё одного электрокара, который будет продаваться под этим брендом. Это кроссовер Voyah Free — тоже от концерна Dongfeng.
О создании марки Evolute стало известно в марте текущего года. Тогда же была анонсирована линейка из пяти электромобилей. Они будут выпускаться на заводе под Липецком с высоким уровнем локализации. Запланированный объём инвестиций — свыше 13 миллиардов рублей за 11 лет.
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