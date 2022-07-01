Больше десятка роботакси собрались вместе на улице в Сан-Франциско и... устроили пробку

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Несколько беспилотников компании Cruise из-за сбоя остановились посреди улицы в Сан-Франциско. На ликвидацию последствий инцидента пришлось потратить несколько часов, пишет TechCrunch.
Так совпало, что всего неделю назад Cruise объявил о начале коммерческой эксплуатации роботакси в Сан-Франциско. Теперь пассажиры должны платить за поездки. Тариф оказался чуть ниже, чем у Uber.
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