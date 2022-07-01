Больше десятка роботакси собрались вместе на улице в Сан-Франциско и... устроили пробку

Как сообщают очевидцы, около 12 роботакси зависли в одном месте. Как видно на снимках, они заняли почти все полосы дороги. Машины быстро собрали затор, который сохранялся долгое время.

Дистанционно заставить поехать беспилотники у операторов Cruise не получилось. Пришлось отправлять на место сотрудников, которые в ручном режиме уводили автомобили. При сбое никто не пострадал. Были ли в роботакси пассажиры, не сообщается.

Компания Cruise принесла извинения всем, кому инцидент доставил дискомфорт. Пока неизвестно, наложат ли власти города какой-то штраф на оператора беспилотников. Обычные автомобилисты за блокировку движения могут быть наказаны на сумму до 76 долларов.

Так совпало, что всего неделю назад Cruise объявил о начале коммерческой эксплуатации роботакси в Сан-Франциско. Теперь пассажиры должны платить за поездки. Тариф оказался чуть ниже, чем у Uber.