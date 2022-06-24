Cruise запустил коммерческие перевозки на беспилотниках в Сан-Франциско

Вызвать беспилотное такси можно через мобильное приложение, доступное в Google Play и A ppStore. Тут тоже есть ограничения. Заказать машину могут те пользователи, кто ранее подавал заявку на тестирование сервиса, ещё когда он был бесплатным. Правда, теперь им разрешено брать в поездку попутчиков без аналогичного допуска.