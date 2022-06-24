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Cruise запустил коммерческие перевозки на беспилотниках в Сан-Франциско

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Кирилл Малышев

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Разработчик беспилотных автомобилей Cruise, работающий при поддержке корпорации General Motors, начал взимать с пассажиров плату за поездки на роботакси. Первым городом, где запустили коммерческие перевозки беспилотниками, стал Сан-Франциско, пишет The Verge.

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  • Пока инновационный сервис работает с ограничениями. На полностью «самостоятельной» машине с пустым водительским местом можно прокатиться только ночью, с 22:00 до 06:00 часов. В дневное время, согласно договорённостям с властями, за рулём должен сидеть водитель-оператор компании Cruise.
  • Вызвать беспилотное такси можно через мобильное приложение, доступное в Google Play и AppStore. Тут тоже есть ограничения. Заказать машину могут те пользователи, кто ранее подавал заявку на тестирование сервиса, ещё когда он был бесплатным. Правда, теперь им разрешено брать в поездку попутчиков без аналогичного допуска.
  • Стоимость поездки включает в себя минимальную цену (5 долларов платы за подачу машины), 0,9 доллара за километр и 0,4 доллара за минуту поездки, а также городской налог в 1,5%. Итого поездка длиной чуть больше двух километров обойдётся примерно в 9 долларов (480 рублей). На традиционном для США Uber придётся заплатить больше 10 долларов.

Тесты Cruise в режиме такси на дорогах Сан-Франциско начались осенью 2021 года. Тогда пользователями выступали исключительно сотрудники компании, на месте водителя сидел страхующий оператор, а ездить можно было только по ночам. Теперь электроника достаточно продвинулась, чтобы ответственно и безопасно перевозить сторонних пассажиров.

Вам как комфортнее ехать?

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