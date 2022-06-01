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Беспилотники без операторов в салоне появились на дорогах Майами и Остина

Новости

Кирилл Малышев

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Технологическая компания Argo AI расширила географию тестов собственных беспилотников в полностью автономном режиме, без оператора в салоне. С середины мая такие машины вышли на дороги Майами и Остина. Эти города присоединились к ранее освоенным разработчиком Вашингтону, Детройту, Питтсбургу, Пало Альто, а также немецким Мюнхену и Гамбургу.

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  • Носителями систем автономного вождения выступают автомобили Ford и Volkswagen. Эти компании поддерживают работу Argo AI. Машины оснащены лидарами, различными датчиками, а также опираются на высокоточные навигационные карты.
  • Беспилотники работают как такси и доставщики продуктов. Утверждается, что пользователями их услуг являются около 2 миллионов человек. Цель Argo AI — увеличить это количество до 15 миллионов. Поэтому (а ещё в силу интенсивного движения) для тестов были выбраны указанные выше города.

Ранее полиция Сан-Франциско решила извлечь свою пользу из беспилотных машин. Она будет использовать записи с их камер при расследовании преступлений. Общественность недовольна: в поле зрения автономных машин попадают многие, и просмотр всех записей подряд некоторые расценили как вмешательство в частную жизнь.

Беспилотники на дорогах — это…

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