В Японии представили такси будущего без руля и со стеклянным «пузырём»

Японская химическая корпорация Asahi Kasei представила на инжиниринговой выставке в Йокогаме футуристичный концепт-кар под названием AKXY2. Прототип стал продолжением экспериментов фирмы на автомобильную тему, которые начались ещё в 2017 году. Технические характеристики беспилотника разработчики не анонсируют. Он призван демонстрировать, как может выглядеть беспилотная машина будущего для райдшеринговых сервисов или такси.