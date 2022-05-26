В Японии представили такси будущего без руля и со стеклянным «пузырём»

Японская химическая корпорация Asahi Kasei представила на инжиниринговой выставке в Йокогаме футуристичный концепт-кар под названием AKXY2. Прототип стал продолжением экспериментов фирмы на автомобильную тему, которые начались ещё в 2017 году. Технические характеристики беспилотника разработчики не анонсируют. Он призван демонстрировать, как может выглядеть беспилотная машина будущего для райдшеринговых сервисов или такси.
- AKXY2 представляет собой движущуюся платформу с невысокими бортами, на которые опирается стеклянный колпак в форме пузыря. Он наделён, судя по эскизам, функцией изменяемой прозрачности, а доступ в салон открывает, поднимаясь на направляющих. Единственная «дверь» — это часть борта, которая откидывается вниз, превращаясь в подобие лестницы.
- Интерьер концепта больше напоминает компактную гостиную: на ровном полу размещены два кресла, небольшой деревянный стол и минималистичный сенсорный дисплей. Никакими органами управления AKXY2 не располагает, что служит прямым намёком на высший уровень автономности.
- AKXY2 должен подчёркивать стремление компании Asahi Kasei к экологичности и здоровому образу жизни. К примеру, его салон отделан антимикробными тканями и оснащён датчиками качества воздуха, сиденья с эргономичной набивкой обтянуты материалом, полученным за счёт переработки пластикового мусора, а в производстве шин с низким сопротивлением качению использованы биологические добавки.
- Помимо выставки в японской Йокогаме, компания рассчитывает показать AKXY2 и за пределами страны — в частности, на Детройтском автосалоне и выставке технологий CES в Лас-Вегасе.
В конце апреля собственное видение будущего представила компания Lincoln. Их футуристичный кроссовер Star получил раздвижной кузов и элементы, прозрачность которых можно регулировать.
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