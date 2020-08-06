Яндекс начал тестировать беспилотники без водителя на дорогах США

Яндекс начал регулярное тестирование на дорогах США автономных автомобилей без водителя за рулём. Тесты проходят в городе Энн-Арбор, штат Мичиган, сообщила пресс-служба компании.
Законы Мичигана разрешают проводить испытания беспилотников без водителя за рулём, а также транспортных средств, вообще не имеющих руля и педалей. Кроме того, здесь допускается продавать беспилотные машины после проведения тестов и сертификации.
Университетский город Энн-Арбор с населением 120 тысяч человек, где Яндекс начал испытания беспилотников, является второй тестовой зоной компании за пределами России после израильского Тель-Авива. Что касается России, то здесь автономные машины тестируют в Москве и Иннополисе (Татарстан).
Яндекс впервые представил свой беспилотник в мае 2017 года. Тогда был продемонстрирован видеоролик, в котором автомобиль подвозит одного из сотрудников компании, самостоятельно объезжает вставший на его пути грузовик, а также преодолевает полосу препятствий из нескольких бочек и объезжает двух пешеходов.
В январе этого года беспилотные машины Яндекса впервые проехали по дорогам Лас-Вегаса в полностью автономном режиме (без водителя за рулём) 7000 километров. Яндекс стал первой компанией, которая провела испытания беспилотника на дорогах штата Невада без инженера-испытателя за рулём.
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