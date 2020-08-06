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Яндекс начал тестировать беспилотники без водителя на дорогах США

Тесты проходят в городе Энн-Арбор, штат Мичиган
Новости

Яндекс начал регулярное тестирование на дорогах США автономных авто­мобилей без водителя за рулём. Тесты проходят в городе Энн-Арбор, штат Мичиган, сообщила пресс-служба компании.

  • Законы Мичигана разрешают проводить испытания беспи­лотников без водителя за рулём, а также транспортных средств, вообще не имеющих руля и педалей. Кроме того, здесь допускается продавать беспилотные машины после прове­дения тестов и сертификации.

  • Университетский город Энн-Арбор с населением 120 тысяч человек, где Яндекс начал испытания беспилотников, является второй тестовой зоной компании за пределами России после израиль­ского Тель-Авива. Что касается России, то здесь авто­номные машины тестируют в Москве и Инно­полисе (Татарстан).

  • Яндекс впервые представил свой беспилотник в мае 2017 года. Тогда был проде­монстри­рован видео­ролик, в котором авто­мобиль подвозит одного из сотрудников компании, само­стоятельно объезжает вставший на его пути грузовик, а также преодо­левает полосу препят­ствий из нескольких бочек и объезжает двух пешеходов.

  • В январе этого года беспилотные машины Яндекса впервые проехали по дорогам Лас-Вегаса в полностью автономном режиме (без водителя за рулём) 7000 кило­метров. Яндекс стал первой компанией, которая провела испытания беспилотника на дорогах штата Невада без инженера-испытателя за рулём.

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#Беспилотники#Яндекс
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