Яндекс первым в Европе начал тестировать беспилотники без водителя

Яндекс занимается разработкой автопилота для использования в такси с 2018 года. Тесты проходят в три этапа. На первом на водительском кресле сидит человек, готовый вмешаться в управление в случае непредвиденной ситуации. На втором испытатель пересаживается на пассажирское место, при этом он по-прежнему может воспользоваться устройством для экстренного торможения.

Третий и финальный этап подразумевает, что человек в салоне отсутствует. При этом робомобиль сопровождается другой машиной с оператором, который может совершить его остановку дистанционно. Подобные испытания Яндекс запустил первым в Европе.

Конкретно в Иннополисе беспилотники Яндекса с 2018 года намотали уже 1 миллион километров, совершив 77 тысяч поездок. Сервис роботакси работает для жителей города и туристов.

В нынешнем июне Яндекс также запустил беспилотное такси в московском районе Ясенево по цене в 100 рублей за любую поездку. Пока это эксперимент, и до конца октября сервис планируют перенести из Ясенево в Сириус — посёлок в Краснодарском крае, который также имеет статус наукограда. Это сложная для автономного транспорта локация с множеством светофоров, развязок и кругов, и со временем её собираются сделать основной площадкой для тестов роботакси. При этом в столице также продолжат испытывать беспилотники, но без пассажиров в салоне.

Ранее агентство J.D. Power опубликовало результаты исследования, согласно которому 60% автомобилистов уверены, что справляются с управлением лучше искусственного интеллекта. При этом люди, уже имеющие опыт использования роботизированных такси, практически не утратили доверия к ним.