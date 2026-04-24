Представлен большой и дальнобойный электрокроссовер BYD с «умной» подвеской

В Пекине состоялась премьера BYD Sea Lion 08 — нового флагманского кроссовера «океанической» линейки от китайского гиганта. Большая модель получила футуристичный дизайн, передовые технологии автономного вождения и впечатляющую дальнобойность. Но пока пребывает в статусе концепта.
- Sea Lion 08 — полноразмерный кроссовер длиной 5115 миллиметров с колёсной базой 3030 миллиметров. Он будет предлагаться как с пятиместной, так и в шестиместной (три ряда по два кресла) компоновках.
- Внешность выполнена в фирменной стилистике Ocean Aesthetics и во многом повторяет черты концепт-кара Ocean S. Кроссовер получил раздельную головную оптику с волнообразными ходовыми огнями и сплошную световую полосу сзади.
- Покупателям предложат два варианта: электромобиль и гибрид. В первом случае предусмотрены два электромотора (653 л.с.) и батарея Blade второго поколения, с которой заявленный запас хода по циклу CLTC составит 900 километров. Второй вариант получил подзаряжаемую установку и сможет проезжать только на электротяге до 400 километров.
- Ещё Sea Lion 08 оснащён комплексом ассистентов God’s Eye 5.0 с лидаром на крыше, подвеской с двухкамерными пневмобаллонами, которая умеет сканировать дорожное полотно для предиктивной настройки жесткости, и подруливающими задними колёсами.
- На автосалоне компания BYD представила также Ocean V — четырёхместный минивэн повышенной проходимости с «космическим» дизайном. Однако этот прототип пока явно далёк от конвейера.
Также в Пекине дебютировал карбоновый суперкар Formula X от BYD с 1000-сильной силовой установкой. Концерн уже заявил о планах сделать его серийным в 2027 году.
