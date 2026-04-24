Представлен большой и дальнобойный электрокроссовер BYD с «умной» подвеской

Sea Lion 08 — полноразмерный кроссовер длиной 5115 миллиметров с колёсной базой 3030 миллиметров. Он будет предлагаться как с пятиместной, так и в шестиместной (три ряда по два кресла) компоновках.

Внешность выполнена в фирменной стилистике Ocean Aesthetics и во многом повторяет черты концепт-кара Ocean S . Кроссовер получил раздельную головную оптику с волнообразными ходовыми огнями и сплошную световую полосу сзади.

Покупателям предложат два варианта: электромобиль и гибрид. В первом случае предусмотрены два электромотора (653 л.с.) и батарея Blade второго поколения, с которой заявленный запас хода по циклу CLTC составит 900 километров. Второй вариант получил подзаряжаемую установку и сможет проезжать только на электротяге до 400 километров.