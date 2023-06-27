Оставить коммент

Компенсации за ошибочные штрафы, лишение прав за обгон «паровозиком» и быстрые, но небанальные универсалы в продаже. Главное за день

Беспилотные автомобили Яндекса начали тестировать в Сербии

Новости

Александр Орехов

Комменты

Международная  компания Self-Driving Group (SDG), являющаяся дочерней структурой Яндекса, приступила к испытаниям беспилотных автомобилей в столице Сербии. Как сообщает ТАСС, на первом этапе тесты будут проходить в районе Новый Белград.

Читайте нас в Telegram! Там быстро и все-все новости
  • Ранее в этом месяце Яндекс открыл в Белграде офис. Большая часть сотрудников международных хабов компании дислоцирована именно в Сербии.
  • Также в июне Яндекс запустил беспилотное такси в московском районе Ясенево. Пока это эксперимент, любая поездка стоит 100 рублей, а находящийся за рулём для контроля ситуации оператор может взять на борт только одного пассажира.
  • Со временем ограничение по числу пассажиров будет снято, но все они по-прежнему должны будут сидеть на заднем диване, то есть роботакси сможет возить не более трёх человек. Через несколько месяцев испытаний сервис планируют запустить в других районах Москвы, а затем услугу начнут предлагать и за её пределами.

Яндекс разрабатывает автопилот для такси с 2018-года. Первые тесты на территории российской столицы прошли в 2021-м.

Верите, что роботы изменят наш мир?

Фото на обложке: Яндекс

Комментарии

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
© 1996–2023 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании