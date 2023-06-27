Беспилотные автомобили Яндекса начали тестировать в Сербии

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Как устроены беспилотные автомобили и кто их делает
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Международная компания Self-Driving Group (SDG), являющаяся дочерней структурой Яндекса, приступила к испытаниям беспилотных автомобилей в столице Сербии. Как сообщает ТАСС, на первом этапе тесты будут проходить в районе Новый Белград.
Яндекс разрабатывает автопилот для такси с 2018-года. Первые тесты на территории российской столицы прошли в 2021-м.
Фото на обложке: Яндекс
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