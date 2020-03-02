Яндекс выведет на дороги Подмосковья более 100 беспилотников

Как и сейчас, основные тесты пройдут в Москве — внутри МКАДа, а также в Ясенево, Бутово и Коммунарке. В Подмосковье у Яндекса уже действуют две локации для тестиро­вания: Сколково и закрытый полигон в Ступино. С сере­дины марта беспилотники будут добираться до этих локаций по маги­стралям в автономном режиме. Помимо этого, тесты проходят в Иннополисе в Татарстане.