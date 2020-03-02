Яндекс выведет на дороги Подмосковья более 100 беспилотников

В середине марта на дорогах Московской области начнётся тестирование беспилотных автомобилей. Испытаниями займётся Яндекс совместно с Московским автомобильно-дорожным университетом (МАДИ). Об этом рассказало агентство «Москва» со ссылкой на НТИ «Автонет».
Более 100 беспилотников появятся на Киевском, Минском, Можайском, Новорижском, Горьковском, Волоколамском и Каширском шоссе. В каждом автомобиле будут сидеть инженеры-испытатели.
Как и сейчас, основные тесты пройдут в Москве — внутри МКАДа, а также в Ясенево, Бутово и Коммунарке. В Подмосковье у Яндекса уже действуют две локации для тестирования: Сколково и закрытый полигон в Ступино. С середины марта беспилотники будут добираться до этих локаций по магистралям в автономном режиме. Помимо этого, тесты проходят в Иннополисе в Татарстане.
Ранее правительство России увеличило список регионов, на территории которых разрешено тестировать беспилотные автомобили, с двух до тринадцати. В него попали, в частности, Санкт-Петербург, Самарская и Московская область, а также Краснодарский край. Официально эксперименты должны завершиться 1 марта 2022 года.
Встречали беспилотники Яндекса на дорогах?
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