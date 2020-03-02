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Яндекс выведет на дороги Подмосковья более 100 беспилотников

Тесты пройдут на основных шоссе региона
Новости
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В середине марта на дорогах Московской области начнётся тестирование беспилотных автомобилей. Испытаниями займётся Яндекс совместно с Москов­ским автомобильно-дорожным университетом (МАДИ). Об этом рассказало агентство «Москва» со ссылкой на НТИ «Автонет».

  • Более 100 беспилотников появятся на Киевском, Минском, Можайском, Новорижском, Горьковском, Волоко­ламском и Каширском шоссе. В каждом автомобиле будут сидеть инженеры-испытатели.

  • Как и сейчас, основные тесты пройдут в Москве — внутри МКАДа, а также в Ясенево, Бутово и Коммунарке. В Подмосковье у Яндекса уже действуют две локации для тестиро­вания: Сколково и закрытый полигон в Ступино. С сере­дины марта беспилотники будут добираться до этих локаций по маги­стралям в автономном режиме. Помимо этого, тесты проходят в Иннополисе в Татарстане.

Ранее правительство России увеличило список регионов, на территории которых разрешено тестиро­вать беспилотные автомобили, с двух до тринадцати. В него попали, в частности, Санкт-Петер­бург, Самарская и Московская область, а также Красно­дарский край. Официально эксперименты должны завершиться 1 марта 2022 года.

Встречали беспилотники Яндекса на дорогах?

Да
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#Беспилотники#Яндекс
Комментарии
Комментарии4
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2 марта 2020
Футуристично
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Комментарий удален
31 июля 2020
Задолбали эти беспилотники, в Очаково их пруд пруди... Сволочи только пробки создают)))) положено 40, они едут ровно 40))))
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24 августа 2020
пацаны с района угнали такую, так она их прям в мусарню и привезла
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