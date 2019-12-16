Яндекс создал собственные лидары для беспилотных автомобилей

Лидар в беспилотных автомобилях является основным сенсором. Он сканирует простран­ство с помощью лазерных лучей, отражающихся от объектов и формирующих трёхмерную картину вокруг машины с точностью до санти­метра. Также это самый дорогой компонент в автопилоте, и многие фирмы пытаются создать системы без его использования.

Инженеры Яндекса разработали лидары двух типов. Первый имеет обзор 360 градусов и собирает информацию об объектах вокруг. Такой лидар обладает сложной оптико-механи­ческой системой, состоящей из множества лазеров с разной длиной волны. Особен­ностью такого лидера является безостано­вочное вращение для «ощупывания» простран­ства вокруг машины.

Второе устройство Яндекса — твердотельный лидар с углом обзора 120 градусов. В нём используется стационарный лазер с подвижным отражателем. Он предназ­начен для получения детальных данных об объектах по направ­лению движения. Лидары способны фокуси­роваться на отдельных объектах и на расстоянии 200 метров распознавать, пешеход на дороге или велосипедист.

Лидары разработки Яндекса, в отличие от устройств сторонних фирм, позволяют получать доступ к «сырым» данным, которые компания анализи­рует само­стоятельно и более точно настраивает систему. Кроме того, новые лидары вдвое дешевле аналогов, и в перспективе экономия при использо­вании своего оборудования для Яндекса составит до 75 процентов.

Однако лидары по-прежнему не способны считывать надписи на дорожных знаках и различать цвета, что создаёт проблемы на пере­крёстках. Поэтому они должны функцио­нировать в связке с другими устрой­ствами. Например, с камерой, разработанной Яндексом специально для беспилот­ников. Она одинаково хорошо видит ярко освещённые и затенённые объекты в одном кадре, а также быстро адапти­руется к резкой смене освещения.