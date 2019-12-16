Яндекс создал собственные лидары для беспилотных автомобилей

Российская компания Яндекс приступила к испытаниям оборудования собственной разработки, созданного для фирменной системы беспилотного управления. Среди изобретений есть камера и два типа лидаров.
Лидар в беспилотных автомобилях является основным сенсором. Он сканирует пространство с помощью лазерных лучей, отражающихся от объектов и формирующих трёхмерную картину вокруг машины с точностью до сантиметра. Также это самый дорогой компонент в автопилоте, и многие фирмы пытаются создать системы без его использования.
Инженеры Яндекса разработали лидары двух типов. Первый имеет обзор 360 градусов и собирает информацию об объектах вокруг. Такой лидар обладает сложной оптико-механической системой, состоящей из множества лазеров с разной длиной волны. Особенностью такого лидера является безостановочное вращение для «ощупывания» пространства вокруг машины.
Второе устройство Яндекса — твердотельный лидар с углом обзора 120 градусов. В нём используется стационарный лазер с подвижным отражателем. Он предназначен для получения детальных данных об объектах по направлению движения. Лидары способны фокусироваться на отдельных объектах и на расстоянии 200 метров распознавать, пешеход на дороге или велосипедист.
Лидары разработки Яндекса, в отличие от устройств сторонних фирм, позволяют получать доступ к «сырым» данным, которые компания анализирует самостоятельно и более точно настраивает систему. Кроме того, новые лидары вдвое дешевле аналогов, и в перспективе экономия при использовании своего оборудования для Яндекса составит до 75 процентов.
Однако лидары по-прежнему не способны считывать надписи на дорожных знаках и различать цвета, что создаёт проблемы на перекрёстках. Поэтому они должны функционировать в связке с другими устройствами. Например, с камерой, разработанной Яндексом специально для беспилотников. Она одинаково хорошо видит ярко освещённые и затенённые объекты в одном кадре, а также быстро адаптируется к резкой смене освещения.
Как рассказали Журналу Авто.ру разработчики беспилотных автомобилей, в настоящее время проходит тестирование одного беспилотника с 360-градусным лидаром и двух автомобилей, оснащённых твердотельными лидарами собственной разработки. Всего на обычных дорогах Яндекс испытывает 100 автомобилей с фирменной системой автопилота.
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