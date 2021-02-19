Правительство Москвы и Яндекс займутся беспилотными трамваями

Правительство Москвы и Яндекс в скором времени начнут тестировать первый беспилотный трамвай — об этом в ходе посещения офиса Яндекса сообщил глава столичного Дептранса Максим Ликсутов. Его слова приводит официальный Telegram-канал департамента.

Ликсутов выразил уверенность, что за беспилотным городским транспортом — будущее, так как он может использо­ваться почти круглые сутки и строго придер­живаться заданного расписания и маршрутов.

«Все эти положительные эффекты важны для нас. По поручению мэра Москвы мы продолжаем поддер­живать новые технологии, и в скором времени Правитель­ство Москвы совместно с компанией Яндекс начнут тестировать первый беспилотный трамвай. В будущем электрический транспорт могут запустить по городу», — сообщил глава Дептранса.

На сегодняшний день по московским дорогам пере­двигается около сотни беспилотных автомобилей Яндекса — это Toyota Prius+ с фирменной системой автопилота третьего поколения. Ранее в 2020 году компания представила четвёртое поколение своих беспи­лотников, построенных на базе седана Hyundai Sonata, научившихся лучше видеть и оценивать дорожную обстановку.

К концу года будет подготовлено 100 таких машин. Испытания планируется проводить не только на дорогах Москвы, но и в США. Кроме того, они будут использоваться как такси в Татарстане.

В начале 2020 года беспилотные машины Яндекса впервые проехали по дорогам Лас-Вегаса в полностью автономном режиме. Яндекс стал первой компанией, которая провела испытания беспилотника на дорогах штата Невада без инженера-испытателя за рулём, общий пробег составил 7000 километров.