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Правительство Москвы и Яндекс займутся беспилотными трамваями

Глава столичного Дептранса заявил о скором начале испытаний нового транспорта
Новости
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Правительство Москвы и Яндекс в скором времени начнут тестировать первый беспилотный трамвай — об этом в ходе посещения офиса Яндекса сообщил глава столичного Дептранса Максим Ликсутов. Его слова приводит официальный Telegram-канал департамента.

  • Ликсутов выразил уверенность, что за беспилотным городским транспортом — будущее, так как он может использо­ваться почти круглые сутки и строго придер­живаться заданного расписания и маршрутов.

  • «Все эти положительные эффекты важны для нас. По поручению мэра Москвы мы продолжаем поддер­живать новые технологии, и в скором времени Правитель­ство Москвы совместно с компанией Яндекс начнут тестировать первый беспилотный трамвай. В будущем электрический транспорт могут запустить по городу», — сообщил глава Дептранса.

  • На сегодняшний день по московским дорогам пере­двигается около сотни беспилотных автомобилей Яндекса — это Toyota Prius+ с фирменной системой автопилота третьего поколения. Ранее в 2020 году компания представила четвёртое поколение своих беспи­лотников, построенных на базе седана Hyundai Sonata, научившихся лучше видеть и оценивать дорожную обстановку.

  • К концу года будет подготовлено 100 таких машин. Испытания планируется проводить не только на дорогах Москвы, но и в США. Кроме того, они будут использоваться как такси в Татарстане.

  • В начале 2020 года беспилотные машины Яндекса впервые проехали по дорогам Лас-Вегаса в полностью автономном режиме. Яндекс стал первой компанией, которая провела испытания беспилотника на дорогах штата Невада без инженера-испытателя за рулём, общий пробег составил 7000 километров.

  • В августе текущего года компания начала регулярное тестиро­вание в США автономных авто­­мобилей без водителя за рулём.

Беспилотный трамвай — хорошая идея?

Да, наверняка
Нет, сомневаюсь

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#Москва#Яндекс
Комментарии
Комментарии3
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19 февраля 2021
Грязь на дорогах это большая проблема для камер !
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14 марта 2021
Этот яндекс гребаныый всюду свои щупальца сует, таксистов разорил уже. Сейчас и вагоновожатых с работы повыгоняет
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14 сентября 2021
Скоро весь транспорт будет на роботах, готовься
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