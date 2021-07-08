У водителей появится ещё одна причина для обжалования штрафов

Обжаловать штрафы, выписанные на основе данных с камер фотофиксации, можно будет, если камера установлена неправильно. Как пишет «Российская газета», это следует из законопроекта, которым предлагается обязать правитель­ство оформить собственным постановле­нием требования к установке и работе комплексов.

Необходимость наличия такого набора требований авторы законопроекта предлагают закрепить в российском КоАП посредством внесения в кодекс пометки о том, что нормы, регулирующие работу камер, устанавли­ваются правительством. Кроме того, в кодексе должна появиться ещё одна поправка. Она подразумевает, что нарушение этих требований и порядка их применения влечёт за собой прекращение производства по делу об админи­стративном нарушении.

Как отмечается в документах законопроекта, сейчас нормативов по местам установки камер и официальных требований к материалам, получаемым с их помощью, в нашей стране не существует. При этом неверное позициониро­вание камеры может приводить к ошибкам в её показаниях — например, завышению скоростных показателей. В целом ряде регионов водители вынуждены массово обжаловать штрафы, вынесенные некорректно работающими камерами, по причине фактически отсут­ствующего состава правонарушения.

Какие именно требования будут прописаны в постанов­лении правительства, пока неизвестно. Оно появится на свет в том случае, если поправки к КоАП превратятся из законопроекта в полноценный закон (это может произойти не ранее конца нынешнего года). Однако, как пишет издание, положительный отзыв правитель­ства на проект уже получен.

В мае нынешнего года подмосковная ГИБДД начала отменять штрафы, которые массово выписывались на основании показаний камеры, установленной в зоне дорожного ремонта в Химках. Неочевидная разметка привела к тому, что ГИБДД выписала около 136 тысяч постановлений.