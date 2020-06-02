Новый беспилотник Яндекса научился лучше видеть

Компания Яндекс представила четвёртое поколение своих беспилотных автомобилей. Новинка построена на базе седана Hyundai Sonata, дебютировавшего в прошлом году. Она создана при поддержке производителя автомобильных компонентов Hyundai Mobis — ранее Яндекс заключил с ним соглашение о сотрудничестве.
Новые беспилотники Яндекса оснащены десятью камерами, в том числе с разным фокусным расстоянием, а также усовершенствованным набором сенсоров. Четыре радара теперь стоят на крыше, что позволяет автопилоту различать ещё больше автомобилей впереди. Пара лидаров (всего их четыре) смонтированы на передних крыльях вместе с двумя радарами и лучше распознают пешеходов и транспорт в условиях ограниченного бокового обзора.
Благодаря сотрудничеству с Hyundai Mobis специалистам Яндекса удалось доработать стандартные блоки управления автомобилем для лучшего взаимодействия с системой автопилота. Это позволило российской компании сократить время разработки и сделать беспилотник эффективнее.
К концу 2020 года Яндекс построит 100 беспилотников четвёртого поколения на базе Hyundai Sonata. Компания будет тестировать их на дорогах Москвы и в США, а также использовать как такси в Иннополисе в Татарстане.
Уже сейчас Яндекс испытывает на обычных дорогах 100 Toyota Prius+ с фирменной системой автопилота третьего поколения. Позже эти беспилотники получат детали нового комплекса. В том числе камеры и два типа лидаров собственной разработки российской компании.
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