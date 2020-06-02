Новый беспилотник Яндекса научился лучше видеть

Новые беспилотники Яндекса оснащены десятью камерами, в том числе с разным фокусным расстоя­нием, а также усовер­шен­ство­ванным набором сенсоров. Четыре радара теперь стоят на крыше, что позволяет автопилоту различать ещё больше автомо­билей впереди. Пара лидаров (всего их четыре) смонти­рованы на передних крыльях вместе с двумя радарами и лучше распознают пешеходов и транс­порт в условиях ограни­ченного бокового обзора.