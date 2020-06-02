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Новый беспилотник Яндекса научился лучше видеть

Всего планируется построить 100 беспилотников на базе Hyundai Sonata
Новости
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Компания Яндекс представила четвёртое поколение своих беспилотных авто­мобилей. Новинка построена на базе седана Hyundai Sonata, дебютиро­вавшего в прошлом году. Она создана при поддержке произво­дителя автомобильных компо­нентов Hyundai Mobis — ранее Яндекс заключил с ним соглашение о сотруд­ничестве.

  • Новые беспилотники Яндекса оснащены десятью камерами, в том числе с разным фокусным расстоя­нием, а также усовер­шен­ство­ванным набором сенсоров. Четыре радара теперь стоят на крыше, что позволяет автопилоту различать ещё больше автомо­билей впереди. Пара лидаров (всего их четыре) смонти­рованы на передних крыльях вместе с двумя радарами и лучше распознают пешеходов и транс­порт в условиях ограни­ченного бокового обзора.

  • Благодаря сотрудничеству с Hyundai Mobis специ­алистам Яндекса удалось доработать стандартные блоки управ­ления автомо­билем для лучшего взаимо­действия с системой автопилота. Это позволило российской компании сократить время разработки и сделать беспилотник эффективнее.

  • К концу 2020 года Яндекс построит 100 беспилот­ников четвёртого поколения на базе Hyundai Sonata. Компания будет тестировать их на дорогах Москвы и в США, а также использовать как такси в Инно­полисе в Татарстане.

Уже сейчас Яндекс испытывает на обычных дорогах 100 Toyota Prius+ с фирменной системой автопилота третьего поколения. Позже эти беспилотники получат детали нового комплекса. В том числе камеры и два типа лидаров собственной разработки российской компании.

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#Беспилотники#Hyundai#Sonata#Яндекс
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