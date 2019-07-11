Новый беспилотник Яндекса построили на базе новой Hyundai Sonata

Как рассказал руководитель направления беспилотных автомо­билей Яндекса Дмитрий Полищук, первую Сонату начали пере­оборудовать под установку фирменной системы автопилота в конце мая. На данный момент автомо­биль проходит этап тестиро­вания на закрытом поли­гоне и готовится к выезду на дороги Москвы.

Позднее Яндекс и Hyundai Mobis планируют вывести на дороги общего пользо­вания ещё несколько беспилот­ников, созданных на базе новых моделей Hyundai и Kia. Сейчас в автопарке Яндекса 50 беспилот­ников, построенных на базе Toyota Prius V, к концу 2019 года парк беспилотных автомо­билей Яндекса превысит 100 штук.