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Новый беспилотник Яндекса построили на базе новой Hyundai Sonata

Яндекс и Hyundai Mobis показали первый автомобиль, созданный совместно
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Яндекс и производитель автомобильных компонентов Hyundai Mobis представили прото­тип беспилот­ного автомо­биля на базе нового седана Hyundai Sonata. Это первый беспилотник, созданный в рамках подписан­ного в марте соглашения.

  • Как рассказал руководитель направления беспилотных автомо­билей Яндекса Дмитрий Полищук, первую Сонату начали пере­оборудовать под установку фирменной системы автопилота в конце мая. На данный момент автомо­биль проходит этап тестиро­вания на закрытом поли­гоне и готовится к выезду на дороги Москвы.

  • Позднее Яндекс и Hyundai Mobis планируют вывести на дороги общего пользо­вания ещё несколько беспилот­ников, созданных на базе новых моделей Hyundai и Kia. Сейчас в автопарке Яндекса 50 беспилот­ников, построенных на базе Toyota Prius V, к концу 2019 года парк беспилотных автомо­билей Яндекса превысит 100 штук.

  • Цель проекта Яндекс и Hyundai Mobis — создание автопилота четвёртого уровня автоном­ности (езда без помощи водителя в большинстве ситуаций), а затем и пятого уровня (полная автоном­ность). Отработан­ные технологии будут предлагаться другим авто­производи­телям, а также компаниям, предоставля­ющим услуги такси и каршеринга.

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Yandex and Hyundai Mobis are set to unveil the first results of their collaboration with the debut of the self-driving prototype of a 2020 Hyundai Sonata. In March 2019, the companies agreed to jointly develop control systems for Level 4 and Level 5 autonomous vehicles and a new autonomous driving control system delivered as an out-of-the-box solution intended for a wide variety of automotive platforms. Find more about it in our blog: https://medium.com/yandex-self-driving-car About Yandex Self-Driving Cars: https://sdc.yandex.com

Седан Hyundai Sonata восьмого поколения представили в начале марта 2019 года, а чуть позже модель поступила в продажу в Южной Корее и США. До российского рынка новинка доберётся в 2020 году.

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#Беспилотники#Hyundai#Sonata
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