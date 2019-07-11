Новый беспилотник Яндекса построили на базе новой Hyundai Sonata

Яндекс и производитель автомобильных компонентов Hyundai Mobis представили прототип беспилотного автомобиля на базе нового седана Hyundai Sonata. Это первый беспилотник, созданный в рамках подписанного в марте соглашения.
Как рассказал руководитель направления беспилотных автомобилей Яндекса Дмитрий Полищук, первую Сонату начали переоборудовать под установку фирменной системы автопилота в конце мая. На данный момент автомобиль проходит этап тестирования на закрытом полигоне и готовится к выезду на дороги Москвы.
Позднее Яндекс и Hyundai Mobis планируют вывести на дороги общего пользования ещё несколько беспилотников, созданных на базе новых моделей Hyundai и Kia. Сейчас в автопарке Яндекса 50 беспилотников, построенных на базе Toyota Prius V, к концу 2019 года парк беспилотных автомобилей Яндекса превысит 100 штук.
Цель проекта Яндекс и Hyundai Mobis — создание автопилота четвёртого уровня автономности (езда без помощи водителя в большинстве ситуаций), а затем и пятого уровня (полная автономность). Отработанные технологии будут предлагаться другим автопроизводителям, а также компаниям, предоставляющим услуги такси и каршеринга.
Седан Hyundai Sonata восьмого поколения представили в начале марта 2019 года, а чуть позже модель поступила в продажу в Южной Корее и США. До российского рынка новинка доберётся в 2020 году.
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