Яндекс и Hyundai вместе разработают беспилотные машины

Компания Яндекс и производитель автомобильных компонентов Hyundai Mobis подписали соглашение о совместном создании программно-аппаратного комплекса для беспилотных автомобилей.
На первом этапе сотрудничества компании займутся созданием прототипов беспилотных автомобилей на базе серийных моделей Hyundai и Kia.
Результатом будет сначала автопилот четвёртого уровня автономности (езда без помощи водителя по большинству дорог), а затем и пятого уровня (полная автономность).
Готовый набор технологий впоследствии предложат и другим автопроизводителям, которые смогут использовать его для создания собственных беспилотных машин, в том числе для каршеринговых компаний и сервисов такси.
Первый прототип автономного автомобиля компания Яндекс представила весной 2017 года. Нынешние тестовые беспилотники построены на базе гибридных хэтчбеков Toyota Prius с использованием компонентов фирм Velodyne и Nvidia. Программное обеспечение и алгоритмы Яндекс разрабатывает самостоятельно.
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