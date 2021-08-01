Яндекс и Hyundai вместе разработают беспилотные машины

Компания Яндекс и производитель автомобильных компонентов Hyundai Mobis подписали соглашение о совместном создании программно-аппаратного комплекса для беспилотных автомобилей.

На первом этапе сотрудничества компании займутся созданием прототипов беспилотных автомобилей на базе серийных моделей Hyundai и Kia.

Результатом будет сначала автопилот четвёртого уровня автономности (езда без помощи водителя по большинству дорог), а затем и пятого уровня (полная автономность).