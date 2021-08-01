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Яндекс и Hyundai вместе разработают беспилотные машины

Компании подписали соглашение о создании универсального набора технологий для беспилотных автомобилей
Новости
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Компания Яндекс и производитель автомобильных компонентов Hyundai Mobis подписали соглашение о совместном создании программно-аппаратного комплекса для беспилотных автомобилей.

  • На первом этапе сотрудничества компании займутся созданием прототипов беспилотных автомобилей на базе серийных моделей Hyundai и Kia.

  • Результатом будет сначала автопилот четвёртого уровня автономности (езда без помощи водителя по большинству дорог), а затем и пятого уровня (полная автономность).

  • Готовый набор технологий впоследствии предложат и другим автопроизводителям, которые смогут использовать его для создания собственных беспилотных машин, в том числе для каршеринговых компаний и сервисов такси.

Беспилотник Яндекс

Первый прототип автономного автомобиля компания Яндекс представила весной 2017 года. Нынешние тестовые беспилотники построены на базе гибридных хэтчбеков Toyota Prius с использованием компонентов фирм Velodyne и Nvidia. Программное обеспечение и алгоритмы Яндекс разрабатывает самостоятельно.

Какой вариант использования беспилотника вам ближе?

Личный автомобиль
Каршеринг
Беспилотное такси

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#Беспилотники#Hyundai#Яндекс
Комментарии
Комментарии1
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1 августа 2021
А марка то тойоты!!!
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