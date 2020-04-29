Шестиколёсный беспилотник Яндекса устроился работать в Сколково

50-сантиметровый Яндекс.Ровер перемещается по тротуарам, само­стоятельно планирует путь, следит за окружающей обстановкой и объезжает препят­ствия. Протяжённость его самого длинного маршрута достигает двух километров — от админи­страции инноваци­онного центра до почтового отделения.

С помощью мобильного приложения сотрудники Сколково могут заказывать шестиколёснику доставку документов и наблюдать за ним на карте. Во время движения Яндекс.Ровер светится белым светом, а на месте назначения подсветка становится зелёной.