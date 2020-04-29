Шестиколёсный беспилотник Яндекса устроился работать в Сколково

Полностью автономный Яндекс.Ровер начал перевозить корреспонденцию на территории инновационного центра Сколково. Это первая постоянная работа шестиколёсного робота-курьера за пределами Яндекса.
50-сантиметровый Яндекс.Ровер перемещается по тротуарам, самостоятельно планирует путь, следит за окружающей обстановкой и объезжает препятствия. Протяжённость его самого длинного маршрута достигает двух километров — от администрации инновационного центра до почтового отделения.
С помощью мобильного приложения сотрудники Сколково могут заказывать шестиколёснику доставку документов и наблюдать за ним на карте. Во время движения Яндекс.Ровер светится белым светом, а на месте назначения подсветка становится зелёной.
В будущем Яндекс планирует обучить робота-курьера другим задачам, например, доставке еды или посылок из интернет-магазинов. Также не исключена возможность продаж беспилотников сторонним компаниям.
Хотите использовать Яндекс.Ровер для доставки грузов?
Подождите
Новости загружаются