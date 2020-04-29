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Шестиколёсный беспилотник Яндекса устроился работать в Сколково

Яндекс.Ровер занялся доставкой корреспонденции
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Полностью автономный Яндекс.Ровер начал перевозить корреспон­денцию на территории инноваци­онного центра Сколково. Это первая постоянная работа шести­колёсного робота-курьера за пределами Яндекса.

  • 50-сантиметровый Яндекс.Ровер перемещается по тротуарам, само­стоятельно планирует путь, следит за окружающей обстановкой и объезжает препят­ствия. Протяжённость его самого длинного маршрута достигает двух километров — от админи­страции инноваци­онного центра до почтового отделения.

  • С помощью мобильного приложения сотрудники Сколково могут заказывать шестиколёснику доставку документов и наблюдать за ним на карте. Во время движения Яндекс.Ровер светится белым светом, а на месте назначения подсветка становится зелёной.

  • В будущем Яндекс планирует обучить робота-курьера другим задачам, например, доставке еды или посылок из интернет-магазинов. Также не исключена возмож­ность продаж беспилотников сторонним компаниям.

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#Беспилотники#Яндекс
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