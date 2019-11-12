Яндекс создал шестиколёсный беспилотник для доставки грузов

Шестиколёсный аппарат высотой около 50 сантиметров умеет самостоятельно ездить по тротуарам со скоростью пешехода. Он оснащён лидаром, камерами, сенсорами и программным обеспечением с подробными картами местности. Всё это также используется в беспилотных автомобилях Яндекса.

Во время движения Яндекс.Ровер светится белым светом, чтобы быть заметнее, а по прибытии на место назначения подсветка становится зелёной. Он не пасует на небольших неровностях и невысоких бордюрах, объезжает пешеходов, животных и другие препятствия, а также ориентируется в темноте.

Сейчас первые экземпляры беспилотников возят документы от дверей штаб-квартиры Яндекса до автобуса, который доставляет их в другие московские офисы компании. По территории Яндекс.Ровер передвигается самостоятельно, однако на начальном этапе испытаний за ним дистанционно присматривает оператор.