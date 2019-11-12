Яндекс создал шестиколёсный беспилотник для доставки грузов

Российская компания Яндекс представила небольшой беспилотник под названием Яндекс.Ровер. Он предназначен для перевозки грузов на небольшие расстояния.
Шестиколёсный аппарат высотой около 50 сантиметров умеет самостоятельно ездить по тротуарам со скоростью пешехода. Он оснащён лидаром, камерами, сенсорами и программным обеспечением с подробными картами местности. Всё это также используется в беспилотных автомобилях Яндекса.
Во время движения Яндекс.Ровер светится белым светом, чтобы быть заметнее, а по прибытии на место назначения подсветка становится зелёной. Он не пасует на небольших неровностях и невысоких бордюрах, объезжает пешеходов, животных и другие препятствия, а также ориентируется в темноте.
Сейчас первые экземпляры беспилотников возят документы от дверей штаб-квартиры Яндекса до автобуса, который доставляет их в другие московские офисы компании. По территории Яндекс.Ровер передвигается самостоятельно, однако на начальном этапе испытаний за ним дистанционно присматривает оператор.
В будущем планируется использование шестиколёсного аппарата для работы на складах или для доставки товаров из интернет-магазинов. После завершения испытаний Яндекс не исключает возможность начала продаж беспилотников сторонним компаниям.
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