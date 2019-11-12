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Яндекс создал шестиколёсный беспилотник для доставки грузов

Яндекс.Ровер начали тестировать в штаб-квартире компании
Новости
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Российская компания Яндекс представила небольшой беспилотник под названием Яндекс.Ровер. Он предназначен для перевозки грузов на небольшие расстояния.

  • Шестиколёсный аппарат высотой около 50 сантиметров умеет самостоятельно ездить по тротуарам со скоростью пешехода. Он оснащён лидаром, камерами, сенсорами и программным обеспечением с подробными картами местности. Всё это также используется в беспилотных автомобилях Яндекса.

  • Во время движения Яндекс.Ровер светится белым светом, чтобы быть заметнее, а по прибытии на место назначения подсветка становится зелёной. Он не пасует на небольших неровностях и невысоких бордюрах, объезжает пешеходов, животных и другие препятствия, а также ориентируется в темноте.

  • Сейчас первые экземпляры беспилотников возят документы от дверей штаб-квартиры Яндекса до автобуса, который доставляет их в другие московские офисы компании. По территории Яндекс.Ровер передвигается самостоятельно, однако на начальном этапе испытаний за ним дистанционно присматривает оператор.

  • В будущем планируется использование шестиколёсного аппарата для работы на складах или для доставки товаров из интернет-магазинов. После завершения испытаний Яндекс не исключает возможность начала продаж беспилотников сторонним компаниям.

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Yandex has started road testing an autonomous delivery robot for small-size cargos. Called Yandex.Rover after a space exploration device, a suitcase-sized vehicle can autonomously navigate the way along its route on city sidewalks at a walking pace. Yandex.Rover utilizes company's achievements in self-driving. A number of robots are already on the road, carrying small packages on the premises of the Yandex headquarters in Moscow. Find more information in our blog: https://medium.com/yandex-self-driving-car/introducing-yandex-rover-our-autonomous-delivery-robot-5c6f03796c3f About Yandex Self-Driving Cars: https://sdc.yandex.com

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#Беспилотники#Яндекс
Комментарии
Комментарии1
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12 ноября 2019
у нас прямо на улице стыбзят и груз, и этого &quot;Валли&quot;...
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