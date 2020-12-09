Беспилотный робот Яндекса занялся доставкой еды из ресторанов

Выбрать режим беспилотной доставки можно при оформлении заказа в сервисе Яндекс.Еда. Робот съездит в ресторан, заберёт приготовленный заказ и доставит к указанному подъезду, а забрать его сможет только заказавший, отдав команду на открытие грузового ящика с собственного смартфона.

Роверы на данный момент обслуживают район делового квартала «Белая площадь» в Москве и Иннополис под Казанью. Согласно заявлению Яндекса, здесь они не только доставляют еду, но и постепенно становятся частью городской инфраструктуры — планируется, что в будущем Роверы будут помогать жителям города с выполнением повседневных задач.

«Последние годы мы видим постоянный рост спроса на услуги доставки, и события 2020 года ускорили его ещё больше. Поэтому на помощь людям приходят роботы. Они возьмут на себя часть заказов, что позволит сохранить скорость доставки при растущих объёмах. Роверы могут привозить еду из ресторанов, продукты из супермаркетов, заказы из онлайн-магазинов и постепенно будут становиться привычной частью городской жизни», — заявил руководитель направления беспилотных автомобилей Яндекса Дмитрий Полищук.

Яндекс.Ровер представляет собой полностью автономный самодвижущийся робот: электроника, выстроенная по образцу беспилотных автомобилей Яндекса, сама просчитывает маршрут следования и способна как объезжать препятствия, так и оценивать ситуацию в целом. Скорость движения робота сопоставима со скоростью пешехода.