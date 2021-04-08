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Роботы Яндекс.Ровер начали доставлять еду и продукты в московском районе Хамовники

Яндекс.Ровер перевозит до 20 килограммов в радиусе нескольких километров. Вызов робота работает через приложения Яндекс.Еда и Яндекс Go
Новости
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Автономные роботы-курьеры Яндекс.Ровер вышли на работу в московском районе Хамовники. Они доставляют продукты из магазинов и еду из ресторанов.

  • Первыми подключились к работе с инновационным доставщиком сети «Азбука Вкуса» и «ВкусВилл». Также Яндекс.Ровер работает с ресторанами Усачёвского рынка и ещё 40 заведениями района. В ближайшее время подключатся к сервису Яндекс.Лавка и другие магазины и кафе.

  • Вызов робота работает через приложения Яндекс.Еда и Яндекс Go. Заказ собирает сотрудник супермаркета и грузит его в Ровер. Крышка его грузового отсека блокируется, и он отправляется по адресу. У заказчика в приложении появляется кнопка «Открыть замок».

  • Яндекс.Ровер перевозит до 20 килограммов. Именно на этих роботов компания делает ставку в так называемой гиперлокальной доставке – в радиусе нескольких километров или даже сотен метров от точки до точки. На более дальних расстояниях выгоднее и быстрее пока использовать обычных курьеров.

  • Компания Яндекс, активно работающая в сфере создания беспилотников, намерена расширить область применения роботов Яндекс.Ровер. Их испытания будут проводиться в США, Израиле и Южной Корее. На сегодня в России Яндекс тестирует 35 роботов-доставщиков. По сравнению с первой версией они усовершенствованы. В частности, увеличенный аккумулятор позволяет им работать до 10 часов даже зимой.

Заказали бы доставку роботом?

Да, любопытно
С человеком надёжнее
Вообще не пользуюсь доставкой

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#Беспилотники
Комментарии
Комментарии3
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8 апреля 2021
Как робот отреагирует если какое-нибудь пьяное тело решит его насильно остановить.
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8 мая 2021
из него вылезут роборуки и устроит махыч
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17 апреля 2025
piwen.roman, удар током его быстро отрезвит.
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