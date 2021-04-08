Роботы Яндекс.Ровер начали доставлять еду и продукты в московском районе Хамовники

Первыми подключились к работе с инновационным доставщиком сети «Азбука Вкуса» и «ВкусВилл». Также Яндекс.Ровер работает с ресторанами Усачёвского рынка и ещё 40 заведениями района. В ближайшее время подключатся к сервису Яндекс.Лавка и другие магазины и кафе.

Вызов робота работает через приложения Яндекс.Еда и Яндекс Go. Заказ собирает сотрудник супермаркета и грузит его в Ровер. Крышка его грузового отсека блокируется, и он отправляется по адресу. У заказчика в приложении появляется кнопка «Открыть замок».

Яндекс.Ровер перевозит до 20 килограммов. Именно на этих роботов компания делает ставку в так называемой гиперлокальной доставке – в радиусе нескольких километров или даже сотен метров от точки до точки. На более дальних расстояниях выгоднее и быстрее пока использовать обычных курьеров.