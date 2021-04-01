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Роботы-доставщики Яндекс.Ровер начнут ездить в США, Израиле и Южной Корее

Компания Яндекс, активно работающая в сфере создания беспилотников, намерена расширить область применения своих роботов Яндекс.Ровер. Их испытания будут проводиться и за рубежом
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Компания Яндекс, активно работающая в сфере создания беспи­лотников, намерена расширить область примене­ния своих роботов Яндекс.Ровер. Их испытания будут проводиться и за рубежом. Об этом в интервью порталу VentureBeat рассказал руководитель беспилотного направ­ления компании Дмитрий Полищук.

  • Роботы станут работать на доставке в США, Израиле и Южной Корее. В первых двух странах Яндекс уже в течение нескольких лет тестирует свои беспилотные авто­мобили. В Корее российский цифровой гигант сотрудни­чает с подраз­делением Hyundai Мobis. Сообщается, что в Штаты первые роботы уже отгружены и сейчас готовятся вступить в работу.

  • Несмотря на разные сферы (роботы-машины ездят по дорогам общего пользо­вания, роботы-доставщики – по тротуарам), оба направ­ления помогают друг другу разви­ваться. Так, на машинах отрабаты­ваются ситуации, которые регулируются правилами дорожного движения. Эти алгоритмы роботы станут использовать, в частности, при пере­сечении проезжей части. А Яндекс Роверы часто действуют в непрогнози­руемых ситуациях: движение пешеходов по тротуарам хаотично и ничем не регламенти­руется. Беспилотным авто­мобилям такие знания тоже нужны. Поэтому Яндекс ведёт разработки параллельно.

  • Представитель Яндекса отметил, что роботы даже в отдалённом будущем не возьмут на себя абсолютно все доставки. Их удобнее использовать на так называ­емых гипер­локальных маршрутах: в радиусе нескольких кварталов от магазинов и ресторанов. А на расстоянии в несколько километров лучше задей­ствовать людей. Они преодоле­вают протяжённые маршруты быстрее и эффективнее. Впрочем, в будущем их могут заменить машины-беспилотники.

  • На сегодня в России Яндекс тестирует 35 роботов-доставщиков. По сравнению с первой версией они усовер­шенство­ваны. В частности, увеличенный аккуму­лятор позволяет им работать до 10 часов даже зимой, a бокс для товаров снабжён автомати­чески закрыва­ющейся крышкой. С появле­нием Яндекс.Роверов в других странах их парк вырастет на десятки единиц.

  • В декабре робота-доставщика Яндекс.Ровер интегриро­вали в сервис Яндекс.Еда. Заказать беспилотную доставку еды из ресторанов уже могут сотрудники одного из деловых центров Москвы и жители города Инно­полис под Казанью. Робот съездит в ресторан, заберёт приготов­ленный заказ и доставит к указанному подъезду. Забрать еду сможет только заказчик, отдав команду на открытие грузового ящика с собственного смартфона.

С кем лучше иметь дело?

С курьером
С роботом
Лучше самому забрать заказ

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#Беспилотники#Технологии#Яндекс
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