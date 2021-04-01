Роботы-доставщики Яндекс.Ровер начнут ездить в США, Израиле и Южной Корее

Компания Яндекс, активно работающая в сфере создания беспилотников, намерена расширить область применения своих роботов Яндекс.Ровер. Их испытания будут проводиться и за рубежом. Об этом в интервью порталу VentureBeat рассказал руководитель беспилотного направления компании Дмитрий Полищук.
Роботы станут работать на доставке в США, Израиле и Южной Корее. В первых двух странах Яндекс уже в течение нескольких лет тестирует свои беспилотные автомобили. В Корее российский цифровой гигант сотрудничает с подразделением Hyundai Мobis. Сообщается, что в Штаты первые роботы уже отгружены и сейчас готовятся вступить в работу.
Несмотря на разные сферы (роботы-машины ездят по дорогам общего пользования, роботы-доставщики – по тротуарам), оба направления помогают друг другу развиваться. Так, на машинах отрабатываются ситуации, которые регулируются правилами дорожного движения. Эти алгоритмы роботы станут использовать, в частности, при пересечении проезжей части. А Яндекс Роверы часто действуют в непрогнозируемых ситуациях: движение пешеходов по тротуарам хаотично и ничем не регламентируется. Беспилотным автомобилям такие знания тоже нужны. Поэтому Яндекс ведёт разработки параллельно.
Представитель Яндекса отметил, что роботы даже в отдалённом будущем не возьмут на себя абсолютно все доставки. Их удобнее использовать на так называемых гиперлокальных маршрутах: в радиусе нескольких кварталов от магазинов и ресторанов. А на расстоянии в несколько километров лучше задействовать людей. Они преодолевают протяжённые маршруты быстрее и эффективнее. Впрочем, в будущем их могут заменить машины-беспилотники.
На сегодня в России Яндекс тестирует 35 роботов-доставщиков. По сравнению с первой версией они усовершенствованы. В частности, увеличенный аккумулятор позволяет им работать до 10 часов даже зимой, a бокс для товаров снабжён автоматически закрывающейся крышкой. С появлением Яндекс.Роверов в других странах их парк вырастет на десятки единиц.
В декабре робота-доставщика Яндекс.Ровер интегрировали в сервис Яндекс.Еда. Заказать беспилотную доставку еды из ресторанов уже могут сотрудники одного из деловых центров Москвы и жители города Иннополис под Казанью. Робот съездит в ресторан, заберёт приготовленный заказ и доставит к указанному подъезду. Забрать еду сможет только заказчик, отдав команду на открытие грузового ящика с собственного смартфона.
С кем лучше иметь дело?
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