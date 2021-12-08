Яндекс показал, как тестируют беспилотное такси: на нём уже ездят по Москве

Компания Яндекс опубликовала отчётное видео о своей ежегодной конференции под названием YaC — Yet another Conference. Среди прочего в фильме серьёзное внимание уделено беспилотным разработкам: продемонстрированы, скажем, полигон, на котором тестируют автономные машины, работа беспилотного такси в московском районе Ясенево и лаборатория по созданию высокоточных лидаров.
- Территория, на которой автомобили Яндекса с автономной системой управления могут передвигаться без единого человека в салоне, представляет собой имитацию городских условий. Здесь воссозданы улицы с разметкой, повороты, перекрёстки и пешеходные переходы, а также возможные перекрытия дороги — например, ради проведения ремонта.
- Тем не менее компания ещё 4 года назад начала диалог с властями Москвы по поводу вывода беспилотников на настоящие улицы. По словам разработчика Дмитрия Полищука, без тестирования беспилотных автомобилей в городских условиях, помимо полигона-«парника», практическое использование технологий невозможно. Сейчас компания перешла к следующей стадии тестирования — опытной эксплуатации беспилотников в качестве такси.
- Территория их использования ограничена московским районом Ясенево, который назван достаточно изолированным для тестового проекта, а его дорожная инфраструктура — «неплохой». Беспилотник можно вызвать через обычное приложение — в нём появилась соответствующая опция, но на городских улицах работу электроники пока контролирует сидящий за рулём страхующий инженер. Для заднего пассажира предусмотрен специальный планшет, который демонстрирует поведение беспилотного автомобиля и его реакцию на дорожную ситуацию в режиме реального времени.
- Один из ключевых компонентов системы, позволяющей беспилотникам ориентироваться в пространстве, Яндекс сейчас разрабатывает самостоятельно. Как отметил управляющий директор компании Тигран Худавердян, ранее за каждый экземпляр лидара приходилось платить около сотни тысяч долларов, — это одна из причин, по которым Яндекс занялся созданием собственных лидаров. Вторая состоит в том, что создание лидаров с нуля позволяет оптимизировать процессы управления электроникой.
- Сейчас в стране, по некоторым данным, насчитывается около 700 тысяч таксистов. Однако, по словам Тиграна, маловероятно, что в ближайшие годы роботизация окажет заметное влияние на рынок этих услуг. Как заявил управляющий директор Яндекса, с учётом постоянно растущей потребности в услугах таксистов и курьеров автоматизация этих отраслей способна в какой-то степени удовлетворять повышенный спрос.
Ещё одно направление автоматизации, которым занимается Яндекс, — это услуги доставки: их оказывают роботы Яндекс.Ровер. В ноябре стало известно, что Роверы задействованы во втором по счёту кампусе американского университета: помимо учебного заведения штата Огайо, где уже эксплуатируются около сотни Роверов, беспилотники (третьего поколения) приступили к работе на территории кампуса университета Аризоны.
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