Яндекс показал, как тестируют беспилотное такси: на нём уже ездят по Москве

Один из ключевых компонентов системы, позволяющей беспилотникам ориенти­роваться в пространстве, Яндекс сейчас разрабатывает самостоятельно. Как отметил управляющий директор компании Тигран Худавердян, ранее за каждый экземпляр лидара приходилось платить около сотни тысяч долларов, — это одна из причин, по которым Яндекс занялся созданием собственных лидаров. Вторая состоит в том, что создание лидаров с нуля позволяет оптимизировать процессы управления электроникой.

Сейчас в стране, по некоторым данным, насчитывается около 700 тысяч таксистов. Однако, по словам Тиграна, маловероятно, что в ближайшие годы роботизация окажет заметное влияние на рынок этих услуг. Как заявил управляющий директор Яндекса, с учётом постоянно растущей потребности в услугах таксистов и курьеров автоматизация этих отраслей способна в какой-то степени удовлетворять повышенный спрос.

Ещё одно направление автоматизации, которым занимается Яндекс, — это услуги доставки: их оказывают роботы Яндекс.Ровер. В ноябре стало известно, что Роверы задействованы во втором по счёту кампусе американского университета: помимо учебного заведения штата Огайо, где уже эксплуати­руются около сотни Роверов, беспилотники (третьего поколения) приступили к работе на территории кампуса университета Аризоны.