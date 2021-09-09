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Беспилотники Яндекса появятся в московском такси осенью

Уже осенью в одном из районов столицы такси без водителя можно будет вызвать через стандартное приложение
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Первые роботакси Яндекса запустятся уже нынешней осенью. Они выйдут на маршруты в районе Ясенево на юге столицы. На этапе тестирования сервис будет доступен только ограниченному числу пользователей, но подать заявку на участие в испытаниях на сайте проекта может любой совершеннолетний.

  • Выбор района Ясенево для тестового запуска в Яндексе объясняют как его размерами, так и популярностью поездок на такси внутри района среди местных жителей. На беспилотнике можно будет, к примеру, доехать до метро, торгового центра или спортзала.
  • Испытатели смогут вызывать беспилотное такси через приложение Яндекс.Go.
  • Роботакси начнут курсировать в районе станций метро «Ясенево», «Новоясеневская» и «Битцевский парк». Запуск назван первым этапом большого проекта по развитию автономных такси. Со временем Яндекс планирует расширять как географию использования беспилотников, так и круг их пользователей.
  • Такси без водителя Яндекс смог запустить благодаря вступлению в силу закона об экспериментальных правовых режимах. Он частично снимает с беспилотников ограничения, согласно которым в каждом автономном автомобиле должен был находиться оператор.
  • За всё время испытаний беспилотных автомобилей Яндекса они проехали по дорогам общего пользования более 14 миллионов километров. Тестируются беспилотники как в России, так и в США с Израилем.

Ранее сообщалось, что Яндекс планирует запустить сервис беспилотных такси в казанском Иннополисе, а также в наукограде «Сириус» рядом с Сочи.

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#Беспилотники#Яндекс
Комментарии
Комментарии3
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9 сентября 2021
Трепещите таксисты, скоро на завод работать пойдёте))
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10 сентября 2021
В такси и так идут не из-за хорошей жизни, да и пару блогеров даже смотрю потому что интересно, поэтому жалко будет их
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23 сентября 2021
Среди таксеров очень много дурных людей, поэтому не пользуюсь. Одобряю беспилотники
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