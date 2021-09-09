Беспилотники Яндекса появятся в московском такси осенью

Первые роботакси Яндекса запустятся уже нынешней осенью. Они выйдут на маршруты в районе Ясенево на юге столицы. На этапе тестирования сервис будет доступен только ограниченному числу пользователей, но подать заявку на участие в испытаниях на сайте проекта может любой совершеннолетний.