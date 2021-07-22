Яндекс откроет самый большой в мире набор данных, собранных беспилотниками: кому и для чего?

Яндекс опубликовал самый большой в мире набор данных, собранных автономными автомобилями, которые используются для машинного обучения систем беспилотников. Это записи 1600 часов движения беспилотников Яндекса, которые ездили по России, Израилю и США.

Все эти данные разбиты на 600 000 фрагментов поездок беспилотников, а информация в них обезличена. То есть на выпущенных в открытый доступ роликах не видно регистраци­онных знаков других автомобилей или лиц пешеходов. При этом фрагменты содержат высокоточные карты маршрутов, треки остальных участников движения, их положение, скорость, ускорение и так далее.

Таким образом, в наборе опубликованных данных содержится всё необходимое для решения проблемы «сдвига данных» (distributional shift) в машинном обучении.

Что такое «сдвиг данных»?

Представьте себе элементарную ситуацию. Вы получили водительское удостоверение летом, неплохо научились ездить по сухому асфальту и чувствуете себя за рулём вполне уверенно. Но наступает зима: дороги становятся скользкими, разметку хуже видно под снегом, а водители других машин ведут себя совсем не так, как летом. И вам приходится адаптировать свои навыки под новые, более сложные условия.

Такие же задачи приходится решать беспилотным автомобилям, а справиться с ними помогает машинное обучение, которое на основе накопленных знаний прогнозирует ситуацию на дороге.

Вот реальный и очень показательный пример. Один и тот же перекрёсток в Москве летом и зимой. Можно увидеть, что летом водители пересекают его быстрее и позволяют себе рискованные маневры. А зимой на снежной дороге они действуют более осторожно. Соответ­ственно, модель поведения, применимая летом, зимой будет работать хуже и её необходимо адаптировать.